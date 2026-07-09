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Есть окно возможностей: Зеленский о перспективах достижения мира

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 20:37
Зеленский: сейчас есть окно возможностей для достижения мира
Срочная новость

Сейчас открылось окно возможностей для достижения справедливого мира, — Зеленский

По словам президента, государство стало сильнее как на поле боя, так и в воздухе, и это признают международные партнеры.

Наши команды понимают, что действительно сейчас у нас есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты.

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос, в частности, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите. По словам главы государства, Россия больше не имеет преимущества на фронте.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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