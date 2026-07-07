Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит возможность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, и украинский лидер Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин якобы заинтересованы в заключении договоренностей. В то же время американский лидер выразил надежду, что сдвиг в этом вопросе может произойти уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Трамп о возможном соглашении между Зеленским и Путиным

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что Украина и Россия могут приблизиться к заключению мирного соглашения. Такое заявление он сделал во время встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Американский лидер рассказал, что недавно провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого он также пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, эти контакты дают ему основания надеяться на возможный прогресс в вопросе прекращения войны.

Во время выступления президент США заявил, что, по его убеждению, обе стороны стремятся достичь договоренностей. В то же время он признал, что этот процесс уже длится значительно дольше, чем ожидалось, однако выразил надежду на положительное развитие событий.

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"Думаю, они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но, полагаю, что-то из этого получится… Надеюсь, скоро", — сказал Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что 4 июля 2026 года диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили войну в Украине и двусторонние отношения. По информации Кремля, стороны высказались за поиск мирного урегулирования, а также договорились поддерживать контакт и провести новый разговор в ближайшее время.

В частности, 4 июля Владимир Зеленский также провел беседу с Дональдом Трампом, в ходе которой они обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по прекращению войны. Зеленский подчеркнул, что решимость США имеет ключевое значение для достижения мира. Кроме того, стороны договорились продолжить личное общение во время саммита НАТО в Анкаре.

Новини.LIVE также писали, что в Белом доме не исключают встречи Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО 8 июля. По информации СМИ, переговоры могут состояться в кулуарах саммита. Ожидается, что стороны могут обсудить дальнейшую поддержку Украины, военную помощь и перспективы завершения войны.