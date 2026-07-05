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Главная Новости дня В Белом доме объявили о возможной встрече Трампа и Зеленского на саммите НАТО

В Белом доме объявили о возможной встрече Трампа и Зеленского на саммите НАТО

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 20:56
Трамп и Зеленский могут встретиться 8 июля на саммите НАТО в Турции
Срочная новость

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться 8 июля в ходе саммита НАТО в Турции.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу со ссылкой на представителя Белого дома, передает Новини.LIVE.

Потенциальная встреча может состояться в рамках мероприятий саммита НАТО.

На данный момент официального подтверждения встречи сторон нет. Новость пополняется...

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Автор:
Штин Ульяна
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