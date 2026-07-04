Зеленский провел телефонный разговор с Трампом в День независимости США

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло в День независимости Соединенных Штатов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом

Президент Украины поздравил Дональда Трампа и американский народ с Днём независимости, поблагодарив США за поддержку Украины в войне против России.

Сначала об этом сообщил журналист Барак Реви в своем X.

Заявление Барака Реви. Фото: скриншот X

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Зеленский заявил, что Украина высоко ценит помощь США в защите независимости и свободы, а также поддержку американского общества.

"Очень хорошо поговорили по телефону. Мы благодарны Соединённым Штатам за всю оказанную помощь — от "Джавелинов" и "Пэтриотов" до политической поддержки", — отметил Зеленский.

По словам президента, в ходе разговора стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатической сфере. Зеленский подчеркнул, что существует реальная перспектива завершения войны, а решимость Соединенных Штатов в этом процессе имеет решающее значение.

Также, по его словам, было решено продолжить личную беседу во время саммита НАТО в Анкаре.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости и выразил благодарность американскому народу за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Он подчеркнул, что лидерство США и помощь в сфере безопасности играют важную роль в защите свободы и мира.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвав усилить поддержку украинской системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Россия все чаще использует баллистические ракеты в качестве ключевого средства ведения войны.