Зеленский поздравил США с Днём независимости и поблагодарил за поддержку Украины — подробности

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости и поблагодарил американский народ за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Он подчеркнул, что именно лидерство США и помощь в сфере безопасности имеют важное значение для защиты свободы и мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский поздравил США с Днем независимости

Президент отметил, что в этом году Соединенные Штаты отмечают 250-летие американской мечты о независимом, свободном и сильном государстве. По его словам, эта идея на протяжении веков вдохновляла другие народы и помогла человечеству выстоять перед тиранией.

"Эта мечта прошла через многие испытания и не просто выстояла, а на протяжении уже двух с половиной веков служит примером для других народов и помогла выстоять и стать свободнее всему человечеству", — написал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что сегодня Украина борется за те же ценности — независимость, свободу и право людей на счастливую жизнь.

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Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит помощь Соединенных Штатов, особенно во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

По словам Зеленского, американское вооружение, в частности противотанковые комплексы Javelin и системы противовоздушной обороны Patriot, помогают украинским военным защищать государство и спасать жизни людей.

"Когда мы обращаемся к Америке за "петриоты", мы верим, что ценности уважения к жизни и людям, которые сработали 250 лет назад, сработают и сейчас. Мир нуждается в таком лидерстве, которое гарантирует защиту свободы и жизни", — подчеркнул Президент.

Поздравления американскому народу

В заключение Зеленский поздравил президента США, американский народ и всех, кто поддерживает Украину, с Днем независимости.

"Пусть мечты свободных людей всегда побеждают зло и ненависть тех, кто хотел бы уничтожить свободу. Америка, спасибо! Уверен: если будем вместе, то обязательно достигнем мира! Поздравляю с твоим днём!", — написал глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 4 июля, Соединенные Штаты отмечают 250-летие провозглашения независимости. Именно в этот день в 1776 году 13 американских колоний объявили о выходе из состава Британской империи, положив начало созданию независимого государства.

Также Новини.LIVE писали, что организаторы официального парада по случаю Дня независимости США в Вашингтоне отменили мероприятие из-за аномальной жары. Празднование, запланированное на утро 4 июля 2026 года, решили не проводить, поскольку погодные условия в американской столице представляли угрозу для безопасности участников и зрителей.