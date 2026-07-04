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Головна Новини дня Зеленський привітав США з Днем незалежності та згадав про Patriot для України

Зеленський привітав США з Днем незалежності та згадав про Patriot для України

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 16:38
Зеленський привітав США з Днем незалежності та подякував за підтримку України - деталі
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності та подякував американському народу за підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Він наголосив, що саме лідерство США та допомога у сфері безпеки є важливими для захисту свободи й миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський привітав США з Днем незалежності

Президент зазначив, що цього року Сполучені Штати відзначають 250-річчя американської мрії про незалежну, вільну та сильну державу. За його словами, ця ідея протягом століть надихала інші народи та допомогла людству вистояти перед тиранією.

"Ця мрія пройшла через багато випробувань та не просто вистояла, а протягом уже двох з половиною століть є прикладом для інших народів і допомогла вистояти та стати вільнішим усьому людству", — написав Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що сьогодні Україна бореться за ті самі цінності — незалежність, свободу та право людей на щасливе життя.

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Зеленський подякував США за підтримку України

Президент наголосив, що Україна високо цінує допомогу Сполучених Штатів, особливо під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

За словами Зеленського, американське озброєння, зокрема протитанкові комплекси Javelin і системи протиповітряної оборони Patriot, допомагають українським військовим захищати державу та рятувати життя людей.

"Коли ми звертаємось до Америки по "петріоти", ми віримо, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз. Світ потребує такого лідерства, яке гарантує свободі й життю захист", — наголосив Президент.

Побажання американському народу

На завершення Зеленський привітав Президента США, американський народ та всіх, хто підтримує Україну, із Днем незалежності.

"Хай мрії вільних людей завжди перемагають зло і ненависть від тих, хто хотів би знищити свободу. Америко, дякую! Впевнений: якщо разом, то точно досягнемо миру! Вітаю з твоїм днем!" — написав глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 4 липня, Сполучені Штати відзначають 250-річчя проголошення незалежності. Саме цього дня 1776 року 13 американських колоній заявили про вихід зі складу Британської імперії, поклавши початок створенню незалежної держави.

Також Новини.LIVE повідомляли, організатори офіційного параду з нагоди Дня незалежності США у Вашингтоні скасували проведення заходу через аномальну спеку. Святкування, заплановане на ранок 4 липня 2026 року, вирішили не проводити, оскільки погодні умови в американській столиці становили загрозу для безпеки учасників і глядачів.

Володимир Зеленський США Patriot
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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