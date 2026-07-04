Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости США из-за сильной жары

В Вашингтоне отменили парад в честь Дня независимости США из-за сильной жары

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 08:15
В Вашингтоне из-за жары отменили парад, посвященный Дню независимости США
Американцы во время утренней пробежки в канун празднований 4 июля. Фото: Getty images

Организаторы официального парада в честь Дня независимости США в Вашингтоне приняли срочное решение полностью отменить мероприятие из-за наступления аномальной и опасной жары. Праздничное мероприятие должно было состояться утром 4 июля 2026 года. Однако погодные условия в американской столице стали критическими для людей.

Об этом из Вашингтона сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук со ссылкой на обращение организаторов парада.

Критические температурные показатели в США

Американские синоптики объявили официальное предупреждение об экстремальной погодной угрозе для всего Федерального округа Колумбия.

Специалисты отмечают, что реальный индекс жары в регионе Вашингтона в ближайшее время достигнет катастрофических показателей.

"Национальная служба погоды объявила предупреждение об экстремальной жаре для округа Колумбия: ожидается, что показатели индекса жары (ощущаемой температуры) достигнут от 110°F до 115°F (от 43°C до 46°C)", — сообщили организаторы.

Читайте также:

В таких условиях длительное пребывание большого количества людей под открытым солнцем на улицах грозит массовыми тепловыми ударами.

Решение об отмене парада

Власти призывают американцев и туристов воздержаться от прогулок в пиковые солнечные часы. В таких условиях проведение парада было признано нецелесообразным.

"Это решение было принято после длительного и тщательного анализа ситуации, в ходе которого безопасность наших участников, зрителей и персонала была определена как главный приоритет", — сообщили организаторы.

При этом Reuters пишет, что США грозят аварийные отключения электроэнергии из-за жары. В частности, крупнейший оператор электросетей США PJM Interconnection призвал американцев снизить потребление электроэнергии. В настоящее время сети перегружены из-за высокого спроса на электроэнергию из-за массового использования кондиционеров.

Как раньше писали Новини.LIVE, экстремальные погодные условия и длительные аномальные температурные рекорды сейчас фиксируются в самых разных уголках планеты. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус официально заявил, что из-за масштабных климатических изменений только с началом лета в европейских странах от сильной жары погибли более 1300 человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что в столице США открылась ярмарка в честь 250-летия независимости. Ярмарку открывал лично президент США Дональд Трамп, а над Вашингтоном пролетела военная авиация.

США аномальная жара военный парад
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации