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День независимости США: история праздника и традиции празднования

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Дата публикации 4 июля 2026 08:18
В США 4 июля 2026 года отмечают День независимости
Фейерверк в честь Дня независимости США. Фото: Reuters/Joshua Roberts

В субботу, 4 июля, исполняется 250 лет со дня провозглашения независимости 13 штатов от Британской империи. Это событие стало основой для создания нового суверенного государства. Для американцев День независимости США — национальный праздник.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Споры вокруг правильной даты

Современные американцы празднуют День независимости 4 июля, однако в начале американской государственности единодушия в этом вопросе не было. Один из основателей США Джон Адамс, который впоследствии стал вторым президентом страны, принципиально считал настоящим праздником 2 июля. Именно в этот день Континентальный конгресс поддержал резолюцию о отделении, тогда как саму Декларацию утвердили уже 4 июля. Из-за своих убеждений Адамс демонстративно игнорировал все официальные мероприятия, которые устраивали 4 июля.

Как зарождались главные традиции

Статус государственного праздника этот день получил только в 1870 году — почти через сто лет после исторических событий. Первым на официальном уровне его признал штат Массачусетс в 1781 году.

Народные гуляния начались значительно раньше, с первой годовщины в 1777 году: в Филадельфии выстрелили из 13 корабельных пушек в честь каждого штата. Тогда же зародились и другие неотъемлемые элементы праздника: первые торжественные парады и патриотические тосты за благополучие всех регионов страны. После окончания войны в 1783 году масштабные мероприятия начали устраивать и в других городах.

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Почтение флага и рождение гимна

Главной визуальной чертой праздника является большое количество государственных флагов, развевающихся на государственных учреждениях, частных домах и витринах магазинов. Люди одеваются в национальные цвета или используют флаг как элемент наряда. Неотъемлемой частью атмосферы является исполнение патриотической композиции The Star-Spangled Banner ("Флаг, усыпанный звездами"). Текст к ней в 1814 году написал адвокат Фрэнсис Скотт Ки. Долгое время эта песня просто сопровождала военные церемонии, но в 1931 году Конгресс официально утвердил ее как государственный гимн.

Переход к безопасным развлечениям

Шумные развлечения сопровождали праздник с самого начала. Инициатором такого формата празднований стал второй президент США Джон Адамс. Он мечтал, чтобы этот день навсегда стал символом триумфа с парадами, играми, кострами и оружейными залпами.

Массовое использование огнестрельного оружия и опасной пиротехники во время ранних празднований часто приводило к увечьям и трагедиям. Из-за этого в начале ХХ века власти запретили использовать оружие и взяли под строгий контроль продажу пиротехники. Тогда же появился лозунг о "безопасном и разумном 4 июля". В наши дни крупные города часто отказываются от классических салютов в пользу бенгальских огней или профессиональных лазерных и огненных шоу.

Время для семьи и активного отдыха

В начале ХХ века День независимости США стали воспринимать не только как политический праздник, но и как повод отдохнуть на природе в кругу самых близких людей. Традиционная вечерняя программа обычно состоит из приятной музыки, игры в бейсбол или фрисби, а также веселых народных развлечений, например, бега в парах со связанными ногами.

Кулинарные ритуалы и гастрономические рекорды

Ни одно 4 июля не обходится без традиционного барбекю на свежем воздухе. Гостей угощают хот-догами, бургерами, фирменными салатами, запеченной фасолью, сладкими пирогами и сочными арбузами. Изюминкой праздника являются разнообразные кулинарные соревнования, среди которых особое место занимает международный турнир по поеданию хот-догов в Нью-Йорке. По правилам, участники должны съесть максимальное количество порций всего за десять минут. Мировые рекорды этого шоу впечатляют: абсолютная чемпионка среди женщин Мики Судо смогла съесть 48,5 хот-догов, а рекордсмен среди мужчин Джои Честнат одержал 16 побед, съев за один раз 76 хот-догов.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 3 июля в Вашингтоне открылась Великая государственная американская ярмарка. Ее посвятили 250-летию независимости США. Во время открытия ярмарки с речью выступил президент США Дональд Трамп, а в воздух подняли американскую военную авиацию.

Также Новини.LIVE писал, что в Вашингтоне представили специальную почтовую марку FREEDOM 250. Ее посвятили годовщине независимости США, а также партнерству между украинским и американским народами. По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, эта марка должна напомнить миру о борьбе Украины за независимость.

США День Независимости праздник
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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