Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Вашингтоне открылась ярмарка в честь 250-летия независимости США

В Вашингтоне открылась ярмарка в честь 250-летия независимости США

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 07:33
Ярмарка в честь 250-летия независимости США в Вашингтоне — что известно
Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

В Вашингтоне на Национальной аллее стартовала Большая государственная американская ярмарка. Она посвящена 250-летию независимости США — дню, который будут отмечать 4 июля.

Что известно об этой ярмарке, рассказала журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

В США стартовала ярмарка в честь годовщины независимости Соединенных Штатов

По словам Ульяны Бойчук, праздник развернулся в самом центре страны — между Капитолием и Белым домом. Эту ярмарку открыл лично президент США Дональд Трамп со своим вступительным словом, а также с пролетом американской военной авиации над Вашингтоном.

"Как раз когда выступал президент, в небе над Вашингтоном летали военные самолеты", — сказала журналистка Новини.LIVE.

Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчня Незалежності США
Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

Организаторы, в свою очередь, подготовили в рамках ярмарки отдельные павильоны от каждого штата и ключевых министерств, колесо обозрения, ежевечерние концерты вживую, традиционное американское родео и многое другое.

Читайте также:
День Незалежності США - у Вашингтоні відкрили ярмарок
Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

"Ярмарка организована таким образом, что здесь есть конструкции и площадки, где представлены разные штаты, и каждый штат представляет себя, рассказывает о том, что происходит в штате, как развивается бизнес и так далее. Вот там, чуть-чуть за моей спиной, есть такое колесо обозрения, на котором тоже можно покататься и увидеть Вашингтон... Выставка сама по себе разделена на несколько таких частей. Здесь есть секции... с министерствами. Министерство здравоохранения, Министерство войны, Министерство внутренней политики и т. д. Различные министерства тоже рассказывают о том, чем они занимаются. Чуть дальше есть такая же сцена, на которой каждый вечер проходят концерты", — рассказала Ульяна Бойчук.

Колесо огляну на ярмарку у Вашингтоні
Ярмарка в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Фото: Reuters

Кроме того, на ярмарке можно купить еду и даже фирменный мерч. В частности, цены на кепки начинаются от 20 долларов, а за памятную футболку придется отдать около 40–50 долларов.

В то же время ярмарка вызвала немало дискуссий. Некоторые журналисты отмечают, что посещаемость ярмарки не такая, как хотелось бы.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в посольстве Украины в Вашингтоне была представлена специальная почтовая марка FREEDOM 250, посвященная 250-летию независимости США и партнерству между украинским и американским народами.

Также мы писали, что 14 июня Трампу исполнилось 80 лет. Мы рассказывали, какие основные заявления он делал об Украине и какие громкие скандалы имели место.

США Америка независимость
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации