Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Вашингтоні відкрили ярмарок на честь 250-річчя незалежності США

У Вашингтоні відкрили ярмарок на честь 250-річчя незалежності США

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 07:33
Ярмарок на честь 250-річчя незалежності США у Вашингтоні - що відомо
Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

У Вашингтоні на Національній алеї стартував Великий державний американський ярмарок. Він присвячений 250-річчю незалежності США — дню, який святкуватимуть 4 липня.

Що відомо про цей ярмарок, розповіла журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

У США стартував ярмарок на честь річниці незалежності Сполучених Штатів

За словами Уляни Бойчук, свято розгорнулося у самому центрі країни — між Капітолієм та Білим домом. Цей ярмарок відкрив особисто президент США Дональд Трамп зі своїм вступним словом, а також із польотом американської військової авіації над Вашингтоном.

"Якраз, коли виступав президент, у небі над Вашингтоном літали військові літаки", — сказала журналістка Новини.LIVE.

Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчня Незалежності США
Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

Організатори у свою чергу підготували в рамках ярмарки окремі павільйони від кожного кожного штату та ключових міністерств, колесо огляду, щовечірні живі концерти, традиційне американське родео і не тільки.

Читайте також:
День Незалежності США - у Вашингтоні відкрили ярмарок
Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

"Ярмарок облаштований таким чином, що тут є конструкції і місця, де представлені різні штати, і кожен штат представляє себе, говорить про те, що відбувається в штаті, як бізнес розвивається тощо. Ось там трішки за моєю спиною є таке колесо огляду, на якому теж можна покататися і побачити Вашингтон... Виставка сама по собі поділена на кілька таких частин. Тут є частини... з міністерствами. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство війни, Міністерство внутрішньої політики, тощо. Різні міністерства теж говорять про те, що вони роблять. Трішки далі, там є така ж сцена, на якій щовечора відбуваються концерти", — розповіла Уляна Бойчук.

Колесо огляну на ярмарку у Вашингтоні
Ярмарок у Вашингтоні на честь 250-річчя незалежності США. Фото: Reuters

Окрім того, на ярмарці можна купити їжу та навіть фірмовий мерч. Зокрема, ціни на кепки стартують від 20 доларів, а за пам'ятну футболку доведеться віддати близько 40-50 доларів).

Водночас ярмарок спричинив чимало дискусій. Деякі журналісти говорять, що відвідуваність ярмарку не така, як би хотілося.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у посольстві України у Вашингтоні була презентована спеціальна поштова марка FREEDOM 250, яка присвячена 250-річчю незалежності США та партнерству між українськими та американськими народами.

Також ми писали, що 14 червня Трампу виповнилося 80 років. Ми розповідали, які головні заяви він робив про Україну та які були гучні скандали.

США Америка незалежність
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації