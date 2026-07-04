Зеленский обратился к ОБСЕ и США в связи с нехваткой ракет для Patriot

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом усилить поддержку украинской противовоздушной обороны. По его словам, Россия все больше полагается на баллистические ракеты как на главный инструмент продолжения войны.

Об этом глава государства заявил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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