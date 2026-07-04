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Головна Новини дня Зеленський виступив на засіданні ОБСЄ та закликав передати Україні ракети для Patriot

Зеленський виступив на засіданні ОБСЄ та закликав передати Україні ракети для Patriot

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 19:27
Зеленський звернувся до ОБСЄ та США через нестачу ракет для Patriot
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі із закликом посилити підтримку української протиповітряної оборони. За його словами, Росія дедалі більше покладається на балістичні ракети як на головний інструмент продовження війни.

Про це глава держави заявив у cоцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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