Розмова Зеленського і Мерца: Patriot для України та фейк Путіна про Костянтинівку

Зеленський і Фрідріх Мерц. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Основною темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони, зокрема забезпечення систем Patriot необхідними ракетами.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Які ключові теми обговорив президент з Мерцом

За словами глави держави, Росія продовжує робити ставку на масовані балістичні удари по українських містах, тому питання зміцнення ППО залишається одним із ключових.

"Ключове зараз — ракети для "Петріотів", щоб захищати наших людей від російської балістики. Говорили передусім саме про це — про можливість підтримати наші системи Patriot необхідними ракетами", — зазначив президент.

Окрему увагу співрозмовники приділили ситуації на фронті. Зеленський поінформував канцлера про поточний стан бойових дій та наголосив, що заяви Кремля про нібито захоплення Костянтинівки не відповідають дійсності. Президент також звинуватив очільника Кремля у свідомому поширенні неправдивої інформації, щоб ввести в оману міжнародну спільноту та президента США.

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"Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті. Заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки. Звісно, що це неправда — це просто чергова російська брехня", — наголосив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує закликати міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону через зростання кількості масованих російських атак. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що додаткові системи ППО та ракети до них є критично необхідними для захисту мирного населення і цивільної інфраструктури від ракетних та дронових ударів РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над зміцненням системи протиповітряної оборони. Київ неодноразово наголошував, що додаткові комплекси Patriot, ракети до них та розвиток спільного оборонного виробництва є ключовими для захисту українських міст від масованих російських ракетних і дронових атак.