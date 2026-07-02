Після удару по Києву Зеленський закликав НАТО посилити ППО України

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський після чергової масованої атаки Росії заявив, що Кремль продовжує терор проти мирного населення, а єдиним способом зупинити його є посилення української протиповітряної оборони. Глава держави також висловив сподівання на підтримку президента США Дональда Трампа у питанні передачі та виробництва систем Patriot.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Зеленський пояснив, як зупинити російський ракетний терор

За словами президента, рятувальні роботи після російського удару по Києву тривали протягом усього дня. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, цивільні підприємства та інфраструктура. Загинуло 22 людини, ще майже сотня звернулася по медичну допомогу.

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"Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна достатнім постачанням антибалістики та значно швидшою роботою для створення власної антибалістики в Європі", — заявив президент.

Він підкреслив, що одним із головних результатів найближчого саміту НАТО має стати посилення систем протиповітряної оборони України. За словами Зеленського, Європа також повинна розвивати власне виробництво сучасних засобів ППО.

Президент зазначив, що Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво систем Patriot та подякував партнерам, які допомагають закуповувати ракети для цих комплексів.

"Щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, в Україні або разом із партнерами, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів", — наголосив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі. Водночас глава держави наголосив, що головним пріоритетом для України залишається внутрішня єдність, оскільки будь-які суперечки всередині країни можуть бути використані Росією у своїх інтересах.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський прибув до Дарницького району Києва, який зазнав масштабного російського ракетного удару. Під час візиту глава держави наголосив, що для надійного захисту українських міст країні необхідно збільшити постачання ракет до систем протиповітряної оборони.