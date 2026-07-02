После удара по Киеву Зеленский призвал НАТО усилить ПВО Украины

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной атаки России заявил, что Кремль продолжает террор против мирного населения, а единственным способом остановить его является укрепление украинской противовоздушной обороны. Глава государства также выразил надежду на поддержку президента США Дональда Трампа в вопросе передачи и производства систем Patriot.

Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

Зеленский объяснил, как остановить российский ракетный террор

По словам президента, спасательные работы после российского удара по Киеву продолжались в течение всего дня. В результате атаки были повреждены жилые дома, гражданские предприятия и инфраструктура. Погибли 22 человека, еще почти сотня обратилась за медицинской помощью.

Зеленский подчеркнул, что главной целью России остаются именно гражданские объекты, а не военная инфраструктура.

"У России уже нет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме своей баллистики. Путин и впредь собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. А справиться с этим можно с помощью достаточных поставок противоракетной обороны и значительно более быстрой работы по созданию собственной противоракетной обороны в Европе", — заявил президент.

Читайте также:

Он подчеркнул, что одним из главных результатов предстоящего саммита НАТО должно стать укрепление систем противовоздушной обороны Украины. По словам Зеленского, Европа также должна развивать собственное производство современных средств ПВО.

Президент отметил, что Украина уже давно ведет переговоры с США о получении лицензий на производство систем Patriot и поблагодарил партнеров, которые помогают закупать ракеты для этих комплексов.

"Чтобы действительно надежно защищать жизни, нужно собственное производство. Европейское производство здесь, в Украине или совместно с партнерами, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это необходимо. Мы очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Анкаре. В то же время глава государства подчеркнул, что главным приоритетом для Украины остается внутреннее единство, поскольку любые разногласия внутри страны могут быть использованы Россией в своих интересах.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прибыл в Дарницкий район Киева, подвергшийся масштабному российскому ракетному удару. Во время визита глава государства подчеркнул, что для надежной защиты украинских городов стране необходимо увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны.