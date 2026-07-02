Зеленский ответил на вопрос о встрече с Трампом

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах предстоящего саммита НАТО в Анкаре. В то же время он подчеркнул, что сегодня главным приоритетом для Украины остается внутреннее единство, ведь любые разногласия внутри государства могут быть использованы Россией.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Что сказал Зеленский о переговорах с Трампом

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с Трампом, глава государства кратко отметил:

"Как будет. Планируем, наверное", — сказал Зеленский.

Президент также высказался о политической ситуации внутри страны и предостерег от дискуссий, которые могут расколоть украинское общество.

Читайте также:

"Единство общества, гражданского населения и армии — это задача номер один. Единство внутри нашего государства — это приоритет. Если не будет нашего единства, если будут продолжаться игры вокруг тех или иных выборов или еще какие-то вещи, все, что может быть направлено на раскол общества, безусловно, будет использовано Россией", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, любые уступки агрессору лишь укрепят его уверенность и дадут дополнительную мотивацию российской армии.

Отдельно президент обратился к украинцам, находящимся за рубежом, призвав их не прекращать поддержку Украины и продолжать напоминать миру о войне.

"Не нужно расслабляться. Нужно выходить на площади, как это было в начале войны, поддерживать Украину, напоминать всем, что мы в борьбе. Это не пафос — это факт. Единство Украины — это самая большая угроза для Путина, и он это очень хорошо понимает", — подчеркнул Зеленский.

Ожидается, что саммит НАТО в Анкаре станет одной из ключевых международных площадок для обсуждения ситуации с безопасностью, поддержки Украины и дальнейшего взаимодействия между союзниками.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Россия не демонстрирует готовности к справедливому миру и продолжает войну против Украины. Глава государства подчеркнул, что только усиление международного давления и поддержка Украины могут заставить Кремль прекратить агрессию.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз и работает над выполнением необходимых условий для открытия новых этапов переговоров. Президент Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что государство заинтересовано в как можно более быстром продвижении по пути евроинтеграции.