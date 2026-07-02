Зеленський відповів на запитання про зустріч із Трампом

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Водночас він наголосив, що сьогодні головним пріоритетом для України залишається внутрішня єдність, адже будь-які суперечки всередині держави можуть бути використані Росією.

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що сказав Зеленський про переговори з Трампом

Відповідаючи на запитання щодо можливих переговорів із Трампом, глава держави коротко зазначив:

"Як буде. Плануємо, напевно", — сказав Зеленський.

Президент також висловився про політичну ситуацію всередині країни та застеріг від дискусій, які можуть розколоти українське суспільство.

Читайте також:

"Єдність суспільства, цивільного і армії — це задача номер один. Єдність всередині нашої держави — це пріоритет. Якщо не буде нашої єдності, якщо продовжуватимуться ігри про ті чи інші вибори або ще якісь речі, все, що може бути направлено на розкол суспільства, безумовно, використовуватиме Росія", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, будь-які поступки агресору лише посилять його впевненість і дадуть додаткову мотивацію російській армії.

Окремо президент звернувся до українців, які перебувають за кордоном, закликавши їх не припиняти підтримку України та продовжувати нагадувати світу про війну.

"Не треба розслаблятися. Треба виходити на площі, як це було на початку війни, підтримувати Україну, нагадувати всім, що ми в боротьбі. Це не пафос — це факт. Єдність України — це найбільша загроза для Путіна, і він це дуже добре розуміє", — підкреслив Зеленський.

Очікується, що саміт НАТО в Анкарі стане одним із ключових міжнародних майданчиків для обговорення безпекової ситуації, підтримки України та подальшої взаємодії між союзниками.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Росія не демонструє готовності до справедливого миру та продовжує війну проти України. Глава держави наголосив, що лише посилення міжнародного тиску та підтримка України можуть змусити Кремль припинити агресію.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу та працює над виконанням необхідних умов для відкриття нових етапів перемовин. Президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що держава зацікавлена у якнайшвидшому просуванні на шляху євроінтеграції.