Зеленський: наступні п’ять кластерів переговорів про вступ України до ЄС можуть відкрити найближчим часом

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наступні пʼять кластерів перемовин стосовно вступу в Європейський Союз будуть відкриті найближчим часом. За його словами, Україна прагне просуватися шляхом євроінтеграції максимально оперативно, без зайвих затримок.

Про це глава держави повідомив під час виступу на відкритті головування Ірландії в Раді ЄС, передає Новини.LIVE.

Шлях України до ЄС

Зеленський висловив вдячність усім главам країн Європейського Союзу за політичне рішення стосовно відкриття першого кластеру перемовин про вступ до ЄС.

"Ми можемо відкрити наступні п’ять кластерів дуже скоро і продовжити практичні перемовини. Політичне рішення про відкриття кластерів перемовин дуже мотивує український народ, підіймає наш дух і показує, що ЄС дотримується своїх обіцянок", — наголосив український лідер.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський поїхав до Ірландії з нагоди старту її головування в Раді Європейського Союзу. Глава держави висловив сподівання на подальше просування України до членства в ЄС.

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