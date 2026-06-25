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Головна Новини дня Вступ України в ЄС: Качка закликав відкрити всі переговорні кластери

Вступ України в ЄС: Качка закликав відкрити всі переговорні кластери

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 01:45
Качка закликав ЄС відкрити всі переговорні кластери для України про вступ
Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Європейський союз має відкрити всі переговорні кластери, щоб довести серйозність щодо членства України. Між Києвом та блоком має бути повна взаємна довіра і серйозність до вступного процесу.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час YES Dinner Discussion, організованої Фондом Віктора Пінчука у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Чому важливо відкрити всі переговорні кластери

Тарас Качка розповів, що відкриття першого переговорного кластера за згоди всіх 27 держав-членів ЄС стало "дивом".

Тепер, за його словами, цей символічний успіх потрібно перетворити на класичний процес розширення — кластер за кластером і вимога за вимогою.

"Ми маємо відкрити всі кластери, щоб показати: ЄС серйозно ставиться до своїх слів про те, що Україна буде в Європейському Союзі", — наголосив посадовець.

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Він підкреслив, що Україні та ЄС потрібна повна взаємна довіра і однаково серйозне ставлення до вступного процесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Тарас Качка нещодавно заявив, що Євросоюз відкриє всі шість переговорних кластерів до кінця липня.

Однак 23 червня стало відомо, що Угорщина відклала відкриття наступних п'яти кластерів для України та ЄС. Наступного тижня очікуються повторні переговори щодо цього питання.

Європейський союз Тарас Качка Україна
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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