Качка призвал ЕС открыть для Украины все переговорные направления по вопросу вступления

Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Европейский союз должен открыть все переговорные кластеры, чтобы продемонстрировать серьезность в отношении членства Украины. Между Киевом и блоком должно быть полное взаимное доверие и серьезное отношение к процессу вступления.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Почему важно открыть все переговорные кластеры

Тарас Качка рассказал, что открытие первого переговорного кластера с согласия всех 27 государств-членов ЕС стало "чудом".

Теперь, по его словам, этот символический успех нужно превратить в классический процесс расширения — кластер за кластером и требование за требованием.

"Мы должны открыть все кластеры, чтобы показать: ЕС серьезно относится к своим словам о том, что Украина будет в Европейском Союзе", — подчеркнул чиновник.

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Он подчеркнул, что Украине и ЕС необходимо полное взаимное доверие и одинаково серьезное отношение к процессу вступления.

Как сообщали Новини.LIVE, Тарас Качка недавно заявил, что Евросоюз откроет все шесть переговорных кластеров до конца июля.

Однако 23 июня стало известно, что Венгрия отложила открытие следующих пяти кластеров для Украины и ЕС. На следующей неделе ожидаются повторные переговоры по этому вопросу.