Что сказала Марта Кос о вступлении Украины в ЕС

Марта Кос. Фото: Reuters

У Украины есть все шансы стать членом Европейского Союза. Этот процесс необратим.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина — будущий член ЕС

По ее словам, открытие первого переговорного кластера имеет не только техническое, но и важное психологическое значение для дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС. Кос подчеркнула, что Украина обязательно станет частью Евросоюза.

Она подчеркнула, что этот процесс требует совместных усилий как со стороны Украины, так и со стороны европейских институтов.

"Украина станет членом ЕС, и мы все должны работать над этим", — заявила Марта Кос.

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Еврокомиссар выразила надежду, что до летних каникул удастся открыть остальные переговорные кластеры. По ее словам, если Украина выполняет свои обязательства, ЕС также должен обеспечить выполнение своей части работы.

Вклад Украины в безопасность Европы

Марта Кос также отметила, что ни один переговорный раздел не может полностью описать вклад Украины в будущее Европы.

Она подчеркнула, что не существует формальных критериев, которые бы позволяли измерить такие качества, как мужество, стойкость и отвага, которые, по ее словам, украинцы демонстрируют в нынешних условиях.

"У нас нет раздела о храбрости, мужестве или стойкости, который мог бы описать то, что украинцы уже делают для нас, европейцев", — отметила Кос.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 23 июня, Венгрия заблокировала ключевой процедурный этап, необходимый для продвижения Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Речь идет об открытии следующих переговорных кластеров.

Новини.LIVE сообщали, что Украина может получить членство в Европейском Союзе в среднесрочной перспективе. По оценкам экспертов, оптимистичный сценарий составляет около 5 лет, тогда как более реалистичный — примерно 10 лет. В то же время одним из главных вызовов на пути евроинтеграции остается внутреннее сопротивление реформам.