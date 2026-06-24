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Головна Новини дня Кос заявила про незворотність членства України в ЄС

Кос заявила про незворотність членства України в ЄС

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Дата публікації: 24 червня 2026 22:51
Що сказала Марта Кос про вступ України до ЄС
Марта Кос. Фото: Reuters

Україна має всі шанси стати членом Європейського Союзу. Цей процес є незворотним.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час YES Dinner Discussion, організованої Фондом Віктора Пінчука у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна — майбутній член ЄС

За її словами, відкриття першого переговорного кластера має не лише технічне, а й важливе психологічне значення для подальшого руху України до членства в ЄС. Кос наголосила, що Україна обов’язково стане частиною Євросоюзу.

Вона підкреслила, що цей процес потребує спільних зусиль як з боку України, так і з боку європейських інституцій.

"Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо працювати над цим", — заявила Марта Кос.

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Єврокомісарка висловила сподівання, що до літньої перерви вдасться відкрити решту переговорних кластерів. За її словами, якщо Україна виконує свої зобов’язання, ЄС також має забезпечити виконання своєї частини роботи.

Внесок України у безпеку Європи

Марта Кос також зазначила, що жоден переговорний розділ не може повністю описати внесок України у майбутнє Європи.

Вона наголосила, що не існує формальних критеріїв, які б виміряли такі якості, як мужність, стійкість і хоробрість, які, за її словами, українці демонструють у нинішніх умовах.

"У нас немає розділу про хоробрість, мужність чи стійкість, який міг би описати те, що українці вже роблять для нас, європейців", — зазначила Кос.

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 23 червня, Угорщина заблокувала ключовий процедурний етап, необхідний для просування України та Молдови на шляху до вступу в ЄС. Мова йде про відкриття наступних переговорних кластерів.

Новини.LIVE інформували, що Україна може отримати членство в Європейському Союзі у середньостроковій перспективі. За оцінками експертів, оптимістичний сценарій становить близько 5 років, тоді як більш реалістичний — приблизно 10 років. Водночас одним із головних викликів на шляху євроінтеграції залишається внутрішній спротив реформам.

Європейський союз війна в Україні євроінтеграція
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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