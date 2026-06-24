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Головна Новини дня Угорщина знову заблокувала шлях України та Молдови до ЄС, — Politico

Угорщина знову заблокувала шлях України та Молдови до ЄС, — Politico

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 01:35
Угорщина знову заблокувала шлях України та Молдови до ЄС, — Politico
Петер Мадьяр. Фото: Reuters

У вівторок, 23 червня, Угорщина відклала ключовий процедурний етап, необхідний для вступу України та Молдови до ЄС. Йдеться про відкриття наступних переговорних кластерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Вступ України та Молдови до ЄС знову під загрозою

Тижнем раніше, 15 червня, країни ЄС одноголосно схвалили відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови щодо вступу до блоку. Після цього країни, зокрема Україна, прагнули відкрити всі шість кластерів до середини липня.

Однак тепер ці терміни під загрозою. Причиною стало те, що у вівторок Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської ради та Європейської комісії від імені 27 країн ЄС, у якому викладено єдину позицію всіх держав.

Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цього кроку, що вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн. Повторні обговорення відбудуться наступного тижня.

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Politico зазначає, що колишній прем’єр Угорщини Віктор Орбан роками блокував навіть перший переговорний кластер.

За словами одного з дипломатів, новий угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр не заперечував проти відкриття першого кластера для України. Однак його уряд домігся вилучення слів про якомога швидше вступ України до ЄС, що випливає із спільної заяви лідерів Європейської ради в Брюсселі минулого тижня.

Як повідомляли Новини.LIVE, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив днями, що Україна не може стати повноправним членом ЄС в умовах війни. За його словами, він бачить для країни можливість стати лише асоційованим членом ЄС.

Також ми писали, що, на думку економіста Сергія Фурси, Україна може стати членом ЄС протягом 10 років.

Європейський союз Угорщина Україна
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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