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Головна Новини дня Мерц: наразі Україна може стати лише асоційованим членом ЄС

Мерц: наразі Україна може стати лише асоційованим членом ЄС

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 20:23
Мерц: Україна не може стати повноправним членом ЄС поки триває війна
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати повноправним членом ЄС під час війни. Водночас він бачить можливість проміжного формату участі. Йдеться про асоційоване членство як етап інтеграції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Фрідріха Мерца за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Мерц про вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в умовах війни Україна не може стати повноправним членом Європейського Союзу, однак може розглядатися як кандидат на проміжний формат участі.

За його словами, йдеться про модель асоційованого членства, яка не потребує внесення змін до базових договорів ЄС і може застосовуватися як тимчасове рішення в процесі розширення Союзу.

Мерц також навів історичний приклад поетапної інтеграції під час об’єднання Німеччини, коли в європейських інституціях працювали представники без права голосу, що дозволяло поступово включати нові території в систему ЄС.

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Він наголосив, що процес розширення Євросоюзу, зокрема щодо України, Молдови та країн Західних Балкан, має залишатися узгодженим між державами-членами.

Підсумовуючи свою позицію, Фрідріх Мерц заявив:

"Така країна, як Україна, що перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу, але вона могла б стати асоційованим членом ЄС, а згодом — повноправним членом Євросоюзу".

Окремо він підкреслив, що ідея обмеженого формату участі України в ЄС обговорюється в європейському політичному дискурсі, однак потребує подальшого узгодження між сторонами.

Новини.LIVE інформували, що 15 червня 2026 року Україна разом із Молдовою розпочала перший кластер переговорів з Європейським Союзом щодо вступу до блоку. Йдеться про старт етапу, який охоплює базові питання прав людини, справедливості та верховенства права. Водночас повноцінне членство в ЄС очікується лише через кілька років.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна та Молдова разом просуваються на шляху до членства в Європейському Союзі. Він наголосив, що відкриття першого переговорного кластера є важливим етапом євроінтеграції та підтверджує незворотність цього процесу. За його словами, цей прогрес став результатом спільних реформ і тривалої роботи обох країн.

Європейський союз Фрідріх Мерц євроінтеграція
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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