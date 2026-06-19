Мерц: Украина не может стать полноправным членом ЕС, пока продолжается война

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать полноправным членом ЕС в условиях войны. В то же время он видит возможность промежуточного формата участия. Речь идет об ассоциированном членстве как этапе интеграции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Фридриха Мерца по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Мерц о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в условиях войны Украина не может стать полноправным членом Европейского Союза, однако может рассматриваться как кандидат на промежуточный формат участия.

По его словам, речь идет о модели ассоциированного членства, которая не требует внесения изменений в базовые договоры ЕС и может применяться в качестве временного решения в процессе расширения Союза.

Мерц также привел исторический пример поэтапной интеграции во время объединения Германии, когда в европейских институтах работали представители без права голоса, что позволяло постепенно включать новые территории в систему ЕС.

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Он подчеркнул, что процесс расширения Евросоюза, в частности в отношении Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, должен оставаться согласованным между государствами-членами.

Подводя итог своей позиции, Фридрих Мерц заявил:

"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, а впоследствии — полноправным членом Евросоюза".

Отдельно он подчеркнул, что идея ограниченного формата участия Украины в ЕС обсуждается в европейском политическом дискурсе, однако требует дальнейшего согласования между сторонами.

Новини.LIVE сообщали, что 15 июня 2026 года Украина вместе с Молдовой начала первый кластер переговоров с Европейским Союзом о вступлении в блок. Речь идет о начале этапа, который охватывает базовые вопросы прав человека, справедливости и верховенства права. В то же время полноценное членство в ЕС ожидается лишь через несколько лет.

Новини.LIVE также сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина и Молдова вместе продвигаются по пути к членству в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что открытие первого переговорного кластера является важным этапом евроинтеграции и подтверждает необратимость этого процесса. По его словам, этот прогресс стал результатом совместных реформ и длительной работы обеих стран.