Зеленский: Украина и Молдова вместе движутся к членству в ЕС
Открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз является важным шагом в процессе евроинтеграции. Это ясно подтверждает необратимость европейского курса обеих стран.
Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Украина и Молдова начали новый этап переговоров о вступлении в ЕС
По словам главы государства, Украина и Молдова в течение последних лет последовательно двигались к этому этапу, осуществив ряд важных реформ и шагов на пути к евроинтеграции.
"То, что происходит сегодня – открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, – является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что открытие переговорного кластера стало результатом совместной и настойчивой работы обеих стран.
Зеленский также подчеркнул, что Украина и Молдова поддерживают тесные соседские отношения и вместе продвигаются к членству в ЕС.
"Мы поддерживаем друг друга и вместе движемся к ЕС. И вместе достигнем этой цели", — отметил президент.
Глава государства обратил внимание, что его выступление состоялось в Кишиневе во время поездки на саммит G7 во Францию, что, по его словам, подчеркивает важность текущего этапа евроинтеграции.
Об этом говорится в обращении президента к Межправительственной конференции Европейского Союза.
Новини.LIVE сообщали, что Украина инициировала ряд форматов переговоров с российским руководством для поиска решений по завершению войны, однако российская сторона продолжает отказываться от диалога.
Новини.LIVE сообщали, что все государства-члены ЕС согласовали старт первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы. На начальном этапе будут обсуждаться вопросы свободы слова и основных прав человека. Это решение открывает новую фазу евроинтеграции и приближает начало содержательных переговоров о членстве.