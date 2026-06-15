Зеленский: Украина и Молдова вместе движутся к членству в ЕС

Президент Украины. Фото: Zelenskiy/Official

Открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз является важным шагом в процессе евроинтеграции. Это ясно подтверждает необратимость европейского курса обеих стран.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Украина и Молдова начали новый этап переговоров о вступлении в ЕС

По словам главы государства, Украина и Молдова в течение последних лет последовательно двигались к этому этапу, осуществив ряд важных реформ и шагов на пути к евроинтеграции.

"То, что происходит сегодня – открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, – является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что открытие переговорного кластера стало результатом совместной и настойчивой работы обеих стран.

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Зеленский также подчеркнул, что Украина и Молдова поддерживают тесные соседские отношения и вместе продвигаются к членству в ЕС.

"Мы поддерживаем друг друга и вместе движемся к ЕС. И вместе достигнем этой цели", — отметил президент.

Глава государства обратил внимание, что его выступление состоялось в Кишиневе во время поездки на саммит G7 во Францию, что, по его словам, подчеркивает важность текущего этапа евроинтеграции.

Об этом говорится в обращении президента к Межправительственной конференции Европейского Союза.

Новини.LIVE сообщали, что Украина инициировала ряд форматов переговоров с российским руководством для поиска решений по завершению войны, однако российская сторона продолжает отказываться от диалога.

Новини.LIVE сообщали, что все государства-члены ЕС согласовали старт первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы. На начальном этапе будут обсуждаться вопросы свободы слова и основных прав человека. Это решение открывает новую фазу евроинтеграции и приближает начало содержательных переговоров о членстве.