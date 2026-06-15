Украина и Молдова приблизились к вступлению в ЕС: решение принято
Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 18:07
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Все страны ЕС одобрили начало первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Первый этап обсуждений будет посвящен свободе слова и основным правам человека. Этот шаг открывает новый этап евроинтеграции и приближает начало предметных переговоров о членстве.
Решение было единогласно принято на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, говорится в сообщении Еврокомиссии.
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