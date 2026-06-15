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Головна Новини дня Україна та Молдова наблизилися до вступу в ЄС: рішення ухвалено

Україна та Молдова наблизилися до вступу в ЄС: рішення ухвалено

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 18:07
Україна та Молдова наблизилися до вступу в ЄС: рішення ухвалено
Термінова новина

Усі країни ЄС затвердили відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України та Молдови. Перший етап обговорення стосуватиметься свободи слова та основних прав людини. Цей крок відкриває новий етап євроінтеграції та наближає початок предметних переговорів про членство.

Рішення було одноголосно ухвалене на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі, йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Новина доповнюється ...

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Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
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