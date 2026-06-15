Україна та Молдова наблизилися до вступу в ЄС: рішення ухвалено

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Усі країни ЄС затвердили відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України та Молдови. Перший етап обговорення стосуватиметься свободи слова та основних прав людини. Цей крок відкриває новий етап євроінтеграції та наближає початок предметних переговорів про членство.



Рішення було одноголосно ухвалене на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі, йдеться в повідомленні Єврокомісії.



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