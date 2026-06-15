Зеленський: Україна та Молдова разом рухаються до членства в ЄС

Президент України. Фото: Zelenskiy/Official

Відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови до Європейського Союзу є важливим кроком у процесі євроінтеграції. Це чітко підтверджує незворотність європейського курсу обох країн.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Україна та Молдова розпочали новий етап переговорів про вступ до ЄС

За словами глави держави, Україна та Молдова протягом останніх років послідовно рухалися до цього етапу, здійснивши низку важливих реформ і кроків на шляху до євроінтеграції.

"Те, що відбувається сьогодні – відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови, – є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити",— заявив Зеленський.

Він наголосив, що відкриття переговорного кластера стало результатом спільної та наполегливої роботи обох країн.

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Зеленський також підкреслив, що Україна та Молдова підтримують тісні сусідські відносини й разом просуваються до членства в ЄС.

"Ми підтримуємо одне одного й разом рухаємося до ЄС. І разом досягнемо цієї мети", — зазначив президент.

Глава держави звернув увагу, що його виступ відбувся в Кишиневі під час поїздки на саміт G7 у Франції, що, за його словами, підкреслює важливість поточного етапу євроінтеграції.

Про це йдеться у зверненні президента до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна ініціювала низку форматів переговорів із російським керівництвом для пошуку рішень щодо завершення війни, однак російська сторона продовжує відмовлятися від діалогу.

Новини.LIVE інформували, що усі держави-члени ЄС погодили старт першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови. На початковому етапі обговорюватимуться питання свободи слова та базових прав людини. Це рішення відкриває нову фазу євроінтеграції та наближає початок змістовних переговорів про членство.