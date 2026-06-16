Украина открыла первый переговорный кластер с ЕС: что это означает

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В понедельник, 15 июня, Украина открыла первый раунд переговоров с ЕС о вступлении страны в европейский блок. При этом само вступление может состояться лишь через несколько лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Европейской комиссии и издание РБК-Украина.

Что сказали в Еврокомиссии об открытии кластера

Согласно заявлению ЕК, переговоры о вступлении начинаются не только с Украиной, но и с Молдовой. Первый кластер будет касаться вопросов основ прав человека и других взаимосвязанных вопросов.

«Все страны ЕС договорились начать первый этап переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Сегодня мы начинаем переговоры по основным вопросам процесса вступления: справедливости, свободе и основным правам человека. Мы видим, сколько усилий приложили эти страны, и мы вознаграждаем их четким планом дальнейших действий», — говорится в заявлении в Telegram.

Заявление ЕК об открытии первого кластера для Украины. Фото: скриншот

Что означают кластеры и когда их откроют

Переговорные кластеры — это 6 крупных сфер (35) законодательства, в которых Украина должна согласовать законы с нормами ЕС. То есть, провести реформы.

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Всего существует шесть кластеров, а именно:

основы (правосудие, свободы);

внутренний рынок;

конкурентоспособность и инклюзивный рост;

зеленая повестка дня и устойчивое развитие;

ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность;

внешние отношения.

Как правило, первым всегда открывают кластер "Основы", и каждый из этих кластеров имеет несколько разделов (всего их 35, как уже упоминалось выше).

Согласно информации РБК-Украина, для Украины все шесть кластеров откроют до конца июля, но в случае пессимистического сценария — процесс завершится примерно осенью.

Кто может выступить против открытия всех кластеров сразу

Технически Украина может быть готова к открытию всех кластеров, однако стоит учитывать тот факт, что решения в ЕС требуют единогласного принятия. То есть, чтобы все страны блока были «за».

Источники РБК-Украина сообщают, что среди противников открытия всех кластеров есть три страны. В частности:

Венгрия — иногда намекает, что может блокировать из-за вопросов национальных меньшинств;

Польша — опасается, что мощный агросектор Украины окажет негативное влияние на польских фермеров;

Франция — стремится ограничиться сначала только первым кластером из-за защиты своей экономики. Кроме того, страна не спешит с расширением ЕС.

Как украинцы ощутят открытие кластеров

В ходе работы над кластерами каждое министерство будет разрабатывать "дорожные карты" реформ и адаптировать европейские директивы к украинским реалиям. Это может быть реализовано через законы или подзаконные акты (постановления, приказы).

Для граждан это означает, что страна начнет переходить на стандарты ЕС еще до официального вступления. Это коснется как стандартов водоснабжения, так и экологии, прав потребителей и т. д.

От чего зависит скорость закрытия кластеров

Все кластеры будут закрыты тогда, когда законы будут приведены в соответствие с европейскими нормами. То есть скорость будет зависеть только от Украины, а именно — от парламента, правительства и других органов власти. Дальше — это уже только политическое решение ЕС о присоединении Украины.

Однако у нашей страны уже есть определенные проблемы с кластером «Основы». Согласно этому кластеру, Украина должна реформировать в соответствии со стандартами ЕС сферы верховенства права, борьбы с коррупцией и не только. И эти решения всегда принимались «с трудом».

Издание РБК-Украина пишет, что у ЕС большие ожидания относительно укрепления независимости НАБУ и САП, реформы ГБР и изменения процедуры назначения генпрокуратуры.

Когда Украина окончательно может стать членом ЕС

Оптимистический сценарий предполагает, что Украина вступит в ЕС в 2030 году, поскольку тогда может быть новая волна расширения блока.

Источники РБК-Украина говорят, что из оставшегося времени — 2–2,5 года — может уйти на ратификацию договора о вступлении Украины во всех 27 странах-членах Евросоюза.

То есть, Украина должна в течение 2027-2028 годов провести реформы по всем шести кластерам, и кроме того, составить текст договора о вступлении страны в блок.

В то же время стоит учитывать, что на сроки могут повлиять многие факторы. Это и завершение войны РФ против Украины, и смена власти в отдельных странах ЕС, которая будет более скептически относиться к Киеву.

Как сообщало Новини.LIVE, глава ОП Кирилл Буданов назвал открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС важным шагом. Он подчеркнул, что это подтверждает устойчивость государства и необратимость европейского курса страны.

Также мы писали, что, по словам вице-премьер-министра Тараса Качки, все шесть переговорных кластеров будут открыты до конца июля.