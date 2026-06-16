Україна відкрила перший переговорний кластер з ЄС: що це означає

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

У понеділок, 15 червня, Україна відкрила перший кластер переговорів з ЄС про вступ країни в європейський блок. Водночас сам момент вступу може статися лише через кілька років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Європейської комісії та видання РБК-Україна.

Що сказали у Єврокомісії про відкриття кластеру

Згідно із заявою ЄК, переговори про вступ починаються не лише з Україною, але й з Молдовою. Перший кластер стосуватиметься питань основ прав людини та інших взаємопов'язаних питань.

"Усі країни ЄС домовилися розпочати перший етап переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основних питань процесу вступу: справедливості, свободи та основних прав людини. Ми бачимо, скільки зусиль доклали ці країни, і ми винагороджуємо їх чітким планом подальших дій", — сказано у заяві в Telegram.

Заява ЄК про відкриття першого кластеру для України. Фото: скриншот

Що означають кластери і коли їх відкриють

Переговорні кластери — це 6 великих сфер (35) законодавства, в яких Україна має узгодити закони з нормами ЄС. Тобто, провести реформи.

Читайте також:

Всього існують шість кластерів, а саме:

основи (правосуддя, свободи);

внутрішній ринок;

конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;

зелений порядок денний і сталий зв'язок;

ресурси, сільське господарство та згуртованість;

зовнішні відносини.

Як правило, першим завжди відкривають кластер "Основи", і кожен з цих кластерів має декілька розділів (загалом їх 35, як вже було згадано вище).

Згідно інформації РБК-Україна, для України всі шість кластерів відкриють до кінця липня, але у разі песимістичного сценарію — процес завершиться приблизно восени.

Хто може виступати проти відкриття всіх кластерів одразу

Технічно Україна може бути готовою до відкриття всіх кластерів, однак варто враховувати факт, що рішення у ЄС вимагають одноголосного ухвалення. Тобто, щоб всі країни блоку були "за".

Джерела РБК-Україна кажуть, що серед противників відкриття всіх кластерів є три країни. Зокрема:

Угорщина — іноді натякає, що може блокувати через питання нацменшин;

Польща — побоюється, що потужний агросектор України матиме негативний вплив на польських фермерів;

Франція — має прагнення обмежитись спочатку лише першим кластером через захист своєї економіки. Окрім того, країна не поспішає з розширенням ЄС.

Як відкриття кластерів відчуватимуть українці

Під час роботи над кластерами кожен міністерство буде розробляти "дорожні карти" реформ та адаптувати європейські директиви під українські реалії. Це може бути реалізовано через закони або ж підзаконні акти (постанови, накази).

Для громадян це означає, що країна почне переходити на стандарти ЄС ще до офіційного вступу. Це стосуватиметься як стандартів водопостачання, так в екології, права споживачів тощо.

Від чого залежить швидкість закриття кластерів

Усі кластери будуть закриті тоді, коли закони будуть приведені у відповідність до європейських норм. Тобто, швидкість залежатить лише від України, а саме — парламенту, уряду та інших органів влади. Далі — це лише політичне рішення ЄС щодо приєднання України.

Проте наша країна вже має певні проблеми з кластером "Основи". Згідно цього кластеру, Україна має реформувати до стандартів ЄС сфери верховенства права, боротьби з корупцією і не тільки. І ці рішення завжди проходили "з труднощами".

Видання РБК-Україна пише, що у ЄС великі очікування щодо зміцнення незалежності НАБУ і САП, реформи ДБР та зміни процедури призначення генпрокуратури.

Коли Україна остаточно може стати членом ЄС

Оптимістичний сценарій передбачає, що Україна вступить до ЄС у 2030 році, оскільки тоді може буди нова хвиля розширення блоку.

Джерела РБК-Україна кажуть, що з часу, який залишається — 2-2,5 може піти на ратифікацію договору про вступ України у всіх 27 країнах-членах Євросоюзу.

Тобто, Україна має впродовж 2027-2028 років провести реформи по всім шести кластерам, і окрім того, скласти текст договору про вступ країни у блок.

Водночас варто враховувати, що на строки можуть вплинути багато факторів. Це і завершення війни РФ проти України, так і зміна влади в окремих країнах ЄС, яка буде більш скептичною до Києва.

Як повідомляло Новини.LIVE, керівник ОП Кирило Буданов назвав відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС важливим кроком. Він підкреслив, що це підтверджує стійкість держави та незворотність європейського курсу країни.

Також ми писали, що за словами віце-прем'єр-міністра Тараса Качки, всі шість переговорних кластерів будуть відкриті до кінця липня.