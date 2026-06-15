Буданов: Україна починає новий етап на шляху до членства в ЄС

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Начальник ГУР МО України заявив, що відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу є важливим кроком. Він наголосив, що це підтверджує стійкість держави та незворотність її європейського курсу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Євроінтеграція як питання безпеки

За словами Буданова, цей крок має значення не лише в контексті політичної інтеграції, а й безпеки, оскільки йдеться про формування спільного європейського безпекового простору.

Він наголосив, що Україна фактично починає роботу над фундаментом свого майбутнього в ЄС — системою правосуддя, свобод і захисту фундаментальних прав людини.

Буданов також підкреслив, що Європейський Союз є сильною економічною спільнотою, а поглиблення економічних зв’язків між країнами-учасницями зміцнює взаємний інтерес і єдність Європи.

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За словами керівника української розвідки, попереду на Україну чекають складні переговори та реформи. Він зазначив, що на кожному етапі необхідно буде поєднувати внутрішні зміни із захистом національних інтересів.

Буданов наголосив, що Україна вже довела здатність боротися за незалежність і тепер має підтвердити спроможність інтегруватися у спільноту, де цінуються свобода та людське життя.

"Перемога кується не лише на полі бою, а й у системних рішеннях, які змінюють історію", — підсумував Кирило Буданов.

Новини.LIVE повідомляли, що всі держави-члени ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. На початковому етапі обговорення охоплюватиме питання свободи слова та захисту основних прав людини. Це рішення відкриває новий етап євроінтеграції та наближає старт предметних переговорів про членство.

Новини.LIVE інформували, що Україна може найближчими днями отримати "зелене світло" для старту предметних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Дипломатичні кола в Брюсселі очікують на офіційне затвердження першого базового кластера реформ під час засідання профільних міністрів у Люксембурзі.