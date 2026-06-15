Буданов: Украина вступает в новый этап на пути к членству в ЕС

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Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что открытие первого раунда переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз является важным шагом на пути к членству.

По его словам, это решение подтверждает стойкость Украины и необратимость ее европейского курса. Буданов также подчеркнул, что впереди страну ждут сложные переговоры и необходимость проведения дальнейших реформ.

"Победа куется не только на поле боя, но и в системных решениях, которые меняют историю", — отметил он. Новость дополняется...