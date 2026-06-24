Венгрия вновь заблокировала путь Украины и Молдовы в ЕС, — Politico

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Во вторник, 23 июня, Венгрия отложила ключевой процедурный этап, необходимый для вступления Украины и Молдовы в ЕС. Речь идет об открытии последующих переговорных кластеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Вступление Украины и Молдовы в ЕС вновь под угрозой

Неделей ранее, 15 июня, страны ЕС единогласно одобрили открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы о вступлении в блок. После этого страны, в частности, Украина, стремилась о крыть все шесть кластеров к середине июля.

Однако теперь эти сроки под угрозой. Причиной стало то, что во вторник Венгрия выступила против отправки письма в Евросовет и Еврокомиссию от имени 27 стран ЕС, в котором изложена единая позиция всех государств.

Венгрия была единственной страной, которая выступила против этого шага, который требует единогласного одобрения всех 27 стран. Повторные обсуждения произойдут на следующей неделе.

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Politico отмечает, что бывший премьер Венгрии Виктор Орбан годами блокировал даже первый переговорный кластер.

По словам одного из дипломатов, новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр не возражал против открытия первого кластера для Украины. Однако его правительство добилось удаления слов про как можно скорейшее вступление Украины в ЕС, что следует из общего заявления лидеров Евросовета в Брюсселе на прошлой неделе.

Как сообщали Новини.LIVE, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на днях, что Украина не может стать полноправным членом ЕС в условиях войны. По его словам, он видит возможность стать стране лишь ассоциированным членом ЕС.

Также мы писали, что по мнению экономиста Сергея Фурсы, Украина может стать членом в ЕС в течение 10 лет.