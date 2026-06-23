Буданов: Успіхи України на шляху до ЄС суперечать інтересам Кремля

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Офісу президента Кирило Буданов пояснив логіку російських дій. За його словами, успішне просування України до Європейського Союзу суперечить інтересам Кремля, тому Росія намагається дискредитувати цей процес за допомогою інформаційних операцій.

Відповідні оцінки містяться у дослідженні Beyond the Battlefield: Russia's Information War Against Ukraine's European Future від Центру протидії дезінформації, передає Новини.LIVE.

Буданов: євроінтеграція стала результатом зусиль українського суспільства

У передмові до аналізу Кирило Буданов окреслив принципи, які, на його думку, допомагають протистояти дезінформації та інформаційному впливу Росії.

"Прихильність до демократії та послідовність у реформах — це наша потужна зброя проти будь-якої дезінформації", — зазначив керівник ОП.

Буданов підкреслив, що попри повномасштабну війну Україна продовжує рух до Європейського Союзу, а євроінтеграція стала результатом послідовних зусиль українського суспільства.

Читайте також:

"Європейська інтеграція України — це результат багаторічної праці, важких рішень та стійкості українського суспільства. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує свій шлях до ЄС", — зауважив він.

Кирило Буданов наголосив, що важливу роль у протидії дезінформації відіграють підтримка міжнародних партнерів, розвиток аналітичних інструментів та спільна робота над підвищенням стійкості суспільства до інформаційних загроз.

Як писали Новини.LIVE, Буданов представив бізнес-спільноті стратегію "Економіка майбутнього". За словами керівника ОП, документ має стати українською версією "плану Маршалла" та визначити ключові напрями післявоєнного економічного розвитку. До його розробки долучилися фахівці Офісу президента, уряду, Світового банку, компанії McKinsey, міжнародні експерти та представники українського бізнесу.

Крім того, за даними, про які раніше писали Новини.LIVE, Буданову висловлюють довіру 70% респондентів. У порівнянні з початком року цей показник практично не змінився, тоді як лише 5% учасників опитування заявили, що не змогли оцінити його діяльність або не знають, хто наразі очолює Офіс президента.