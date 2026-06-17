Україна економічна трансформація після війни, що зміниться

Кирило Буданов. Фото: Reuters

Економіка повоєнної України має стати однією з найбільш ліберальних, відкритих і конкурентних у Європейському Союзі. Вона повинна забезпечити новий рівень розвитку та інтеграції в європейські ринки.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву Кирила Буданова.

В Україні презентували стратегію "Економіка майбутнього" та визначили три ключові напрями розвитку

Про це йшлося під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва за участю Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, урядовців, представників Офісу Президента, народних депутатів і бізнесу.

За словами учасників, головне завдання — не лише відновлення країни, а й масштабна економічна трансформація на рівні всього континенту.

Три ключові напрями нової економіки

Під час засідання було визначено три стратегічні стовпи майбутньої економічної моделі України:

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викорінення корупції та запровадження рівних правил гри для бізнесу;

формування потужного промислового ядра для обороноздатності та відбудови;

розвиток інноваційної економіки з інтеграцією у світові ринки.

Стратегія "Економіка майбутнього"

На засіданні також презентували проєкт стратегії "Економіка майбутнього". Над документом працює спільна команда Офісу Президента, уряду, міжнародної консалтингової компанії McKinsey, Світового банку, іноземних експертів та українського бізнесу. Учасники наголосили, що цей проєкт є практичним аналогом плану Маршалла для України.

Також було відзначено, що частину проблем, які бізнес озвучував раніше, вже вдалося вирішити, а робота над усуненням бар’єрів для підприємництва триває.

У підсумку наголошено, що мета — побудова сильної, конкурентної та інноваційної економіки України.

Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов у своїй заяві щодо прифронтових регіонів порушив питання, що напряму впливають на стійкість держави. Політичний експерт і блогер Євгеній Прокопишин зазначив, що слова Буданова про необхідність підтримки понад 6 мільйонів українців у прифронтових областях виходять за межі суто безпекової тематики.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов зазначив, що запуск першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу є важливим етапом. Він підкреслив, що це свідчить про стійкість держави та незворотність її євроінтеграційного курсу.