Буданов ставить нові акценти для прифронтових територій: експерт

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у своїй заяві щодо прифронтових регіонів порушив питання, які безпосередньо впливають на стійкість держави. Політичний експерт і блогер Євгеній Прокопишин зазначив, що слова Буданова про необхідність підтримки понад 6 мільйонів українців, які проживають у прифронтових регіонах, виходять далеко за межі безпекової тематики. Вони стосуються комплексного розвитку держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Прокопишина у Facebook.

Допис Євгенія Прокопишина. Фото: скриншот

Прокопишин відзначив стратегічний підхід Буданова до розвитку країни

"Безпека держави — це не лише зброя й армія. Це також лікар, що йде на роботу після обстрілу, це вчителька, яка проводить уроки під звуки тривоги, це комунальник, що ремонтує мережі під вогнем, це підприємці й родини, які залишилися. Саме про них говорив Буданов, нагадавши, що у прифронтових регіонах живуть понад 6 млн українців, про яких не потрібно забувати", — зазначив Прокопишин.

Експерт наголосив, що особливу увагу Буданов приділив питанням медицини, освіти, соціальних виплат та роботи комунальних служб. На його переконання, вирішення цих проблем є не менш важливим для державної стійкості, ніж суто військові рішення.

Також Прокопишин відзначив стратегічний підхід керівника ОП до розвитку країни.

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"Прифронтові території потребують комплексних рішень — нового законодавства та міжвідомчої взаємодії. Це і є показником стратегічного державного підходу. Справжня стійкість вимірюється людьми, які залишаються, працюють і вірять у державу. Саме їхня підтримка — ключ до майбутньої перемоги", — підкреслив експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, Буданов анонсував зміни для прифронтових територій. За його словами, вже створюється міжвідомча робоча група для негайного напрацювання єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях. Йдеться про закон про спецстатус.

Крім того, за словами очільника ОП на прифронтових територіях діятимуть нові правила. Буданов зазначив, що умови життя на прифронтових територіях вже не відповідають реальним потребам населення.