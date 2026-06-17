Буданов определяет новые приоритеты для прифронтовых территорий: эксперт

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Кирилл Буданов в своём заявлении о прифронтовых регионах затронул вопросы, которые напрямую влияют на устойчивость государства. Политический эксперт и блогер Евгений Прокопишин отметил, что слова Буданова о необходимости поддержки более 6 миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, выходят далеко за рамки тематики безопасности. Они касаются комплексного развития государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Прокопишина в Facebook.

Пост Евгения Прокопишина. Фото: скриншот

Прокопишин отметил стратегический подход Буданова к развитию страны

"Безопасность государства — это не только оружие и армия. Это также врач, идущий на работу после обстрела, это учительница, проводящая уроки под звуки тревоги, это коммунальник, ремонтирующий сети под обстрелом, это предприниматели и семьи, которые остались. Именно о них говорил Буданов, напомнив, что в прифронтовых регионах живут более 6 млн украинцев, о которых нельзя забывать", — отметил Прокопишин.

Эксперт подчеркнул, что особое внимание Буданов уделил вопросам медицины, образования, социальных выплат и работы коммунальных служб. По его убеждению, решение этих проблем не менее важно для государственной устойчивости, чем чисто военные решения.

Также Прокопишин отметил стратегический подход главы ОП к развитию страны.

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"Прифронтовые территории нуждаются в комплексных решениях — новом законодательстве и межведомственном взаимодействии. Это и является показателем стратегического государственного подхода. Настоящая устойчивость измеряется людьми, которые остаются, работают и верят в государство. Именно их поддержка — ключ к будущей победе", — подчеркнул эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, Буданов анонсировал изменения для прифронтовых территорий. По его словам, уже создается межведомственная рабочая группа для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях. Речь идет о законе о спецстатусе.

Кроме того, по словам главы ОП, на прифронтовых территориях будут действовать новые правила. Буданов отметил, что условия жизни на прифронтовых территориях уже не соответствуют реальным потребностям населения.