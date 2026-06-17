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Главная Новости дня Буданов определяет новые приоритеты для прифронтовых территорий: эксперт

Буданов определяет новые приоритеты для прифронтовых территорий: эксперт

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 10:47
Буданов определяет новые приоритеты для прифронтовых территорий: эксперт
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Кирилл Буданов в своём заявлении о прифронтовых регионах затронул вопросы, которые напрямую влияют на устойчивость государства. Политический эксперт и блогер Евгений Прокопишин отметил, что слова Буданова о необходимости поддержки более 6 миллионов украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, выходят далеко за рамки тематики безопасности. Они касаются комплексного развития государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Прокопишина в Facebook.

Прокопишин
Пост Евгения Прокопишина. Фото: скриншот

Прокопишин отметил стратегический подход Буданова к развитию страны

"Безопасность государства — это не только оружие и армия. Это также врач, идущий на работу после обстрела, это учительница, проводящая уроки под звуки тревоги, это коммунальник, ремонтирующий сети под обстрелом, это предприниматели и семьи, которые остались. Именно о них говорил Буданов, напомнив, что в прифронтовых регионах живут более 6 млн украинцев, о которых нельзя забывать" отметил Прокопишин.

Эксперт подчеркнул, что особое внимание Буданов уделил вопросам медицины, образования, социальных выплат и работы коммунальных служб. По его убеждению, решение этих проблем не менее важно для государственной устойчивости, чем чисто военные решения.

Также Прокопишин отметил стратегический подход главы ОП к развитию страны.

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"Прифронтовые территории нуждаются в комплексных решениях — новом законодательстве и межведомственном взаимодействии. Это и является показателем стратегического государственного подхода. Настоящая устойчивость измеряется людьми, которые остаются, работают и верят в государство. Именно их поддержка — ключ к будущей победе", подчеркнул эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, Буданов анонсировал изменения для прифронтовых территорий. По его словам, уже создается межведомственная рабочая группа для немедленной разработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях. Речь идет о законе о спецстатусе.

Кроме того, по словам главы ОП, на прифронтовых территориях будут действовать новые правила. Буданов отметил, что условия жизни на прифронтовых территориях уже не соответствуют реальным потребностям населения.

ВСУ армия Кирилл Буданов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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