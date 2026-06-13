Буданов объявил о новых правилах для прифронтовых территорий

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Для прифронтовых территорий Украины готовят новое комплексное законодательство. Оно будет учитывать особые условия жизни и работы общин вблизи линии фронта.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов после координационного совещания по вопросам поддержки прифронтовых общин, передает Новини.LIVE.

Какие изменения предлагают для прифронтовых регионов

По словам Буданова, сегодня в десяти областях, которые регулярно подвергаются вражеским атакам, проживают более шести миллионов украинцев. Он подчеркнул, что прифронтовые общины сталкиваются с рядом проблем — от защиты энергетической инфраструктуры и дефицита местных бюджетов до неравенства в выплатах для внутренне перемещенных лиц и отсутствия надлежащих гарантий безопасности для медиков, педагогов и работников коммунальных служб.

Глава ОП отметил, что условия жизни на прифронтовых территориях существенно отличаются от ситуации в тыловых регионах, поэтому действующие механизмы поддержки уже не соответствуют реальным потребностям населения.

"Проблемы необходимо решать — от защиты энергообъектов до дефицита местных бюджетов, неравенства в выплатах ВПО и отсутствия гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые работают под обстрелами", — подчеркнул он.

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Для подготовки новых решений планируется создать межведомственную рабочую группу. Она должна разработать единый комплексный закон о специальном правовом статусе и особенностях функционирования прифронтовых территорий.

"Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь полную поддержку государства", — подытожил руководитель ОП.

Буданов также выразил надежду на оперативную работу правительства и Верховной Рады над принятием новых механизмов поддержки регионов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

Новини.LIVE сообщали, что политический аналитик Назар Приходько связал высокий уровень доверия украинцев к руководителю Офиса президента Кириллу Буданову с результатами его деятельности и запросом общества на решительных лидеров. По его словам, данные нового опроса КМИС демонстрируют, что украинцы по-прежнему поддерживают тех, кого считают способными брать на себя ответственность и гарантировать безопасность государства.

Новини.LIVE сообщали, что политический психолог Елена Вострова считает, что глава Офиса президента Кирилл Буданов выполняет функцию кризисного менеджера, которому поручают самые сложные государственные и международные задачи. По ее словам, именно доверие к его рациональности и способности действовать в условиях высокого стресса стало одной из причин привлечения его к деликатным дипломатическим процессам.