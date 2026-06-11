Феномен Буданова: эксперт проанализировал высокий уровень доверия к главе ОП

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Политический аналитик Назар Приходько объяснил высокий уровень доверия украинцев к главе Офиса президента Кириллу Буданову результатами его работы и общественным спросом на сильное лидерство. По его словам, новый опрос КМИС свидетельствует, что граждане продолжают поддерживать тех, кого считают способными брать на себя ответственность и обеспечивать защиту государства. Аналитик также обратил внимание, что Буданов остается среди лидеров общественного доверия даже после перехода на гражданскую должность.

Об этом Приходько написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

Пост Назара Приходько. Фото: скриншот

Буданов остается в топ-3 лидеров общественного доверия в Украине

По мнению аналитика, главный сигнал нового исследования заключается не только в цифрах доверия, но и в том, кого именно украинцы сегодня готовы поддерживать.

"Мои сограждане делают ставку на тех, кого считают способными брать на себя ответственность, защищать государство и достигать результата. Спрос на лидерство и защиту никуда не делся", — отметил Приходько.

В то же время аналитик считает случай Буданова особенным, поскольку после перехода на гражданскую должность он не только сохранил высокий уровень поддержки, но и остается среди самых популярных публичных деятелей страны.

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"Нынешние показатели доверия являются своеобразным индикатором эффективности работы на посту главы ОП", — подчеркнул он .

Аналитик также привел конкретные показатели, зафиксированные социологами.

"Буданов остается в топ-3 лидеров общественного доверия в Украине. Ему доверяют 70% граждан, а баланс доверия-недоверия составляет +48%", — отметил Приходько.

Как писали Новини.LIVE, ранее политический эксперт Олег Постернак обращал внимание на то, что одним из ключевых преимуществ Кирилла Буданова является его разветвленная система профессиональных и неформальных связей с европейскими партнерами. По мнению аналитика, наличие таких контактов создает дополнительные возможности для ведения переговоров и решения сложных вопросов на международном уровне.

Кроме того, недавно Буданов получил новые полномочия в гуманитарной сфере. Он возглавил Координационный совет, деятельность которого сосредоточена на вопросах поддержки ветеранов, возвращения военнопленных и гражданских заложников, а также помощи семьям пропавших без вести. Одной из главных задач нового органа станет усиление координации государственной политики и совершенствование механизмов поддержки указанных категорий граждан.