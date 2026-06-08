Не вистачає 4,5 млн працівників: Свириденко про кадрову кризу

Юлія Свириденко. Фото: ОПУ

Україні критично бракує робочих рук, тож державі вже зараз необхідно додатково залучити близько 4,5 мільйона працівників. Як заявила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, головним інструментом вирішення кадрової кризи є повернення біженців з-за кордону, проте цей процес має відбуватися виключно через створення комфортних умов, а не шляхом примусу.

Про це Юлія Свириденко сказала під час конференції "Освіта нової України", передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Свириденко пояснила ситуацію з кадровою кризою в Україні

За словами Юлії Свириденко, вже зараз влада розглядає кілька внутрішніх інструментів для подолання кризи, зокрема ширше залучення до роботи людей пенсійного віку та збільшення можливостей для працевлаштування за цивільно-правовими договорами.

Юлія Свириденко переконана, що силою повернути людей додому неможливо, тому державна політика має базуватися виключно на створенні нових перспектив та гідного рівня життя на батьківщині.

"Міністерство економіки порахувало, щоб для того, щоб економіка зростала, треба додатково 4,5 мільйони робочої сили. Це може бути за рахунок того, щоб більш активно долучати людей пенсійного віку, може бути за рахунок того, щоб збільшувати можливість працювати за учнівськими договорами, або, очевидно, повертати українців, які перебувають за кордоном. Я певна, і ви за мною розділите цю думку, що силоміць нікого не повернемо", — наголосила Юлія Свириденко.

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За словами керівниці уряду, закінчення активної фази бойових дій спровокує першу велику хвилю повернення біженців додому. Тому у цей момент завданням держави та бізнесу буде демонстрація наявних можливостей для українців. Свириденко виділила два головні запити від людей, які хочуть повернутися, а саме власне житло та гідне робоче місце.

Глава уряду нагадала, що зараз в Україні для розв'язання проблем із житлом, яке особливо гостро стоїть перед мешканцями тимчасово окупованих територій, уряд масштабує програми "єВідновлення" та доступну іпотеку "єОселя".

"Наша задача разом з вами — це, перше, не втрачати зв'язок, не розділяти суспільство і не казати, що ми різні ті, хто перебував в Україні, і ті, хто перебував за кордон. І третій аспект — створювати і показувати про всі можливості, програми, підтримки, які є сьогодні", — зазначила вона.

Новини.LIVE писали про те, що для подолання гострого кадрового голоду в Україні презентували новий Трудовий кодекс. На сьогодні близько 75% вітчизняних компаній відчувають брак персоналу, тоді як мільйони громадян працевлаштовані неофіційно.

Заступник міністра економіки Олексій Соболєв зазначив, що уряд прагне залучити до активної зайнятості переселенців, молодь та осіб з інвалідністю. Експерти наголошують, що для повоєнної відбудови та реалізації великих проєктів Україні доведеться залучати й іноземних трудових мігрантів, адже дефіцит кадрів уже є однією з головних проблем для інвесторів.

Водночас у сусідній Польщі фіксують відтік українських заробітчан у бік Західної Європи або їхнє повернення додому. Як заявив гендиректор Worksol Group Міхал Солецький, польські роботодавці вже активно заміщують українців працівниками з Азії та Південної Америки, тому після завершення війни нашим співвітчизникам може бути важко повернутися на польський ринок праці, оскільки компанії навряд чи звільнятимуть новий персонал.