Кадрова криза: в Україні 75% бізнесу скаржаться на брак працівників

Перехожі на вулиці.

В Україні презентували новий Трудовий кодекс, який має розв'язати проблему кадрового голоду. Наразі від нестачі персоналу потерпають 75% вітчизняних підприємств, тоді як мільйони людей залишаються без офіційної роботи. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, держава планує залучати до активної праці переселенців, молодь та людей з інвалідністю.

Про це Олексій Соболєв повідомив на брифінгу.

В Україні працюють лише 13 мільйонів людей за даними Мінекономіки

Уряд презентував оновлений Трудовий кодекс, який покликаний зробити правила гри на ринку праці сучасними та зрозумілими. Додатково це допоможе бізнесу, адже зараз 75% українських компаній заявляють про гострий брак персоналу. Такі дані наводить Європейська бізнес-асоціація.

"Новий трудовий кодекс — це один з інструментів нашої нової політики зайнятості. Він має дати сучасні правила для легальної зайнятості, чіткі гарантії для працівників, передбачені процедури для роботодавців, кращі інструменти для детінізації", — зазначив міністр економіки Олексій Соболєв.

Посадовець озвучив поточну статистику. На підконтрольних Україні територіях сьогодні живуть близько 31 мільйона людей. З них працюють орієнтовно 13 мільйонів. Водночас єдиний соціальний внесок надходить лише від 10,5 мільйонів громадян.

"Це означає, що формальна зайнятість охоплює значно менше людей, ніж потрібно економіці", — підкреслив Соболєв.

Щоб покращити ситуацію, держава планує залучати до роботи ті категорії населення, які зараз найменше представлені на ринку. Зокрема, йдеться про майже мільйон внутрішньо переміщених осіб працездатного віку. Крім того, поза ринком праці опинилися близько 2,3 мільйона людей з інвалідністю.

Також величезний кадровий потенціал мають приблизно 800 тисяч українців віком до 60 років, які не працевлаштовані, бо вже отримують пенсійні виплати. Окремі перешкоди під час пошуку роботи виникають у молоді та жінок, додали в міністерстві. Загалом оновлення законодавства має допомогти створити зручні умови для всіх учасників процесу.

"Тому кодекс потрібен не як формальна реформа, не як оновлення загальних правил.Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою, більш зручною для всіх", — резюмував урядовець мету впровадження нового кодексу.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що в Україні виник різкий дефіцит працівників у сфері будівництва, що суттєво впливає на темпи відбудови. Через це почалися обговорення щодо залучення іноземних працівників.

Водночас радник ОПУ Михайло Подоляк вважає, що трудова міграція не врятує роботодавців. Він зазначив, що потрібно автоматизовувати робочі процеси та впроваджувати сучасні технології.