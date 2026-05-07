Кадровый кризис: в Украине 75% бизнеса жалуются на нехватку работников

Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине презентовали новый Трудовой кодекс, который должен решить проблему кадрового голода. Сейчас от нехватки персонала страдают 75% отечественных предприятий, тогда как миллионы людей остаются без официальной работы. По словам министра экономики Алексея Соболева, государство планирует привлекать к активной работе переселенцев, молодежь и людей с инвалидностью.

Об этом Алексей Соболев сообщил на брифинге, передает Новини.LIVE.

В Украине работают только 13 миллионов человек по данным Минэкономики

Правительство представило обновленный Трудовой кодекс, который призван сделать правила игры на рынке труда современными и понятными. Дополнительно это поможет бизнесу, ведь сейчас 75% украинских компаний заявляют об острой нехватке персонала. Такие данные приводит Европейская бизнес-ассоциация.

"Новый трудовой кодекс — это один из инструментов нашей новой политики занятости. Он должен дать современные правила для легальной занятости, четкие гарантии для работников, предусмотренные процедуры для работодателей, лучшие инструменты для детенизации", — отметил министр экономики Алексей Соболев.

Чиновник озвучил текущую статистику. На подконтрольных Украине территориях сегодня живут около 31 миллиона человек. Из них работают ориентировочно 13 миллионов. В то же время единый социальный взнос поступает только от 10,5 миллионов граждан.

Читайте также:

"Это означает, что формальная занятость охватывает значительно меньше людей, чем нужно экономике", — подчеркнул Соболев.

Чтобы улучшить ситуацию, государство планирует привлекать к работе те категории населения, которые сейчас меньше всего представлены на рынке. В частности, речь идет о почти миллионе внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста. Кроме того, вне рынка труда оказались около 2,3 миллиона человек с инвалидностью.

Также огромный кадровый потенциал имеют примерно 800 тысяч украинцев в возрасте до 60 лет, которые не трудоустроены, потому что уже получают пенсионные выплаты. Отдельные препятствия при поиске работы возникают у молодежи и женщин, добавили в министерстве. В целом обновление законодательства должно помочь создать удобные условия для всех участников процесса.

"Поэтому кодекс нужен не как формальная реформа, не как обновление общих правил. Он нужен, чтобы сделать работу более доступной, легальной, более прогнозируемой, более удобной для всех", — резюмировал чиновник цель внедрения нового кодекса.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в Украине возник резкий дефицит работников в сфере строительства, что существенно влияет на темпы восстановления. Поэтому начались обсуждения по привлечению иностранных работников.

В то же время советник ОПУ Михаил Подоляк считает, что трудовая миграция не спасет работодателей. Он отметил, что нужно автоматизировать рабочие процессы и внедрять современные технологии.