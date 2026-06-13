Буданов анонсував нові правила для прифронтових територій

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Для прифронтових територій України готують нове комплексне законодавство. Воно враховуватиме особливі умови життя та роботи громад поблизу лінії фронту.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов після координаційної наради щодо підтримки прифронтових громад, передає Новини.LIVE.

Які зміни пропонують для прифронтових регіонів

За словами Буданова, сьогодні у десяти областях, які регулярно зазнають ворожих атак, проживають понад шість мільйонів українців. Він наголосив, що прифронтові громади стикаються з низкою проблем — від захисту енергетичної інфраструктури та дефіциту місцевих бюджетів до нерівності у виплатах для внутрішньо переміщених осіб і відсутності належних безпекових гарантій для медиків, освітян та працівників комунальних служб.

Керівник ОП зазначив, що умови життя на прифронтових територіях суттєво відрізняються від ситуації в тилових регіонах, тому чинні механізми підтримки вже не відповідають реальним потребам населення.

"Проблеми треба вирішувати, від захисту енергооб’єктів до дефіцитів місцевих бюджетів, нерівності у виплатах ВПО та відсутності безпекових гарантій для медиків, освітян і комунальників, які працюють під обстрілами", – наголосив він.

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Для підготовки нових рішень планують створити міжвідомчу робочу групу. Вона має напрацювати єдиний комплексний закон щодо спеціального правового статусу та особливостей функціонування прифронтових територій.

"Люди, які живуть так близько до лінії фронту, повинні мати абсолютну підтримку держави", – підсумував керівник ОП.

Буданов також висловив сподівання на оперативну роботу уряду та Верховної Ради над ухваленням нових механізмів підтримки регіонів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Новини.LIVE повідомляли, що політичний аналітик Назар Приходько пов’язав високий рівень довіри українців до керівника Офісу президента Кирила Буданова з результатами його діяльності та запитом суспільства на рішучих лідерів. За його словами, дані нового опитування КМІС демонструють, що українці й надалі підтримують тих, кого вважають здатними брати відповідальність та гарантувати безпеку держави.

Новини.LIVE інформували, що політична психологиня Олена Вострова вважає, що керівник Офісу президента Кирило Буданов виконує функцію кризового менеджера, якому доручають найскладніші державні та міжнародні завдання. За її словами, саме довіра до його раціональності та здатності діяти в умовах високого стресу стала однією з причин залучення до чутливих дипломатичних процесів.