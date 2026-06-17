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Буданов: Украина готовится к экономической трансформации после войны

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 22:18
Экономическая трансформация Украины после войны: что изменится
Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Экономика послевоенной Украины должна стать одной из самых либеральных, открытых и конкурентоспособных в Европейском Союзе. Она должна обеспечить новый уровень развития и интеграции в европейские рынки.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Кирилла Буданова.

В Украине представили стратегию "Экономика будущего" и определили три ключевых направления развития

Об этом шла речь во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства с участием премьер-министра Юлии Свириденко, членов правительства, представителей Офиса Президента, народных депутатов и бизнеса.

По словам участников, главная задача — не только восстановление страны, но и масштабная экономическая трансформация на уровне всего континента.

Три ключевых направления новой экономики

В ходе заседания были определены три стратегических столпа будущей экономической модели Украины:

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  • искоренение коррупции и введение равных правил игры для бизнеса;
  • формирование мощного промышленного ядра для обеспечения обороноспособности и восстановления;
  • развитие инновационной экономики с интеграцией в мировые рынки.

Стратегия "Экономика будущего"

На заседании также был представлен проект стратегии "Экономика будущего". Над документом работает совместная команда Офиса Президента, правительства, международной консалтинговой компании McKinsey, Всемирного банка, иностранных экспертов и украинского бизнеса. Участники подчеркнули, что этот проект является практическим аналогом плана Маршалла для Украины.

Также было отмечено, что часть проблем, о которых бизнес заявлял ранее, уже удалось решить, а работа по устранению барьеров для предпринимательства продолжается.

В итоге было подчеркнуто, что цель — построение сильной, конкурентоспособной и инновационной экономики Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов в своём заявлении о прифронтовых регионах поднял вопросы, напрямую влияющие на устойчивость государства. Политический эксперт и блогер Евгений Прокопишин отметил, что слова Буданова о необходимости поддержки более 6 миллионов украинцев в прифронтовых областях выходят за рамки сугубо вопросов безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов отметил, что запуск первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз является важным этапом. Он подчеркнул, что это свидетельствует об устойчивости государства и необратимости его евроинтеграционного курса.

Европейский союз Кирилл Буданов война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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