Буданов представив підприємцям український аналог "плану Маршалла"

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов презентував представникам бізнесу проєкт стратегії "Економіка майбутнього". Він назвав його практичним українським аналогом "плану Маршалла" для повоєнного розвитку держави. За словами Буданова, після завершення війни Україна має стати найбільш ліберальною, відкритою та конкурентною економікою в Європейському Союзі.

Про це Буданов заявив під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва за участю прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, урядовців, представників ОП, народних депутатів та бізнес-спільноти, передає Новини.LIVE.

Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов: наше завдання — здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію

"Наше завдання — не просто відбудувати, а здійснити наймасштабнішу економічну трансформацію на континенті за останні десятиліття", — наголосив глава ОП.

Він зазначив, що майбутня економічна модель держави має спиратися на три ключові напрямки: викорінення корупції та забезпечення рівних правил гри для бізнесу, формування потужного промислового ядра для зміцнення обороноздатності та відновлення країни, а також розвиток інноваційної економіки, інтегрованої у світові ринки.

Окремо Буданов звернув увагу на презентований під час засідання проєкт стратегії "Економіка майбутнього", над яким працює спільна команда ОП, уряду, компанії McKinsey, Світового банку, міжнародних експертів та українського бізнесу.

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"Це наш практичний аналог плану Маршалла", — підкреслив він.

Також Буданов відзначив, що частину проблемних питань, озвучених підприємцями під час попереднього засідання Ради два місяці тому, вже вдалося вирішити.

"Продовжуємо прибирати перешкоди для ефективної роботи української економіки", — зазначив керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE, раніеш Буданов заявляв, що відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу є важливим кроком на шляху євроінтеграції. За його словами, це підтверджує стійкість України та незворотність її європейського курсу. Буданов також наголосив, що цей процес має значення не лише для політичної інтеграції, а й для зміцнення безпеки та формування спільного європейського безпекового простору.

Також Буданов заявив, що для прифронтових територій України готують нове комплексне законодавство. За його словами, воно враховуватиме особливі умови життя та роботи громад поблизу лінії фронту. Також планується створення міжвідомчої робочої групи, яка напрацює єдиний закон щодо спеціального правового статусу та функціонування прифронтових територій.