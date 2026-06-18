Буданов представил предпринимателям украинский аналог "плана Маршалла"

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов представил представителям бизнеса проект стратегии "Экономика будущего". Он назвал его практическим украинским аналогом "плана Маршалла" для послевоенного развития государства. По словам Буданова, после завершения войны Украина должна стать самой либеральной, открытой и конкурентоспособной экономикой в Европейском Союзе.

Об этом Буданов заявил во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко, членов правительства, представителей Офиса президента, народных депутатов и бизнес-сообщества, передает Новини.LIVE.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов: наша задача — осуществить самую масштабную экономическую трансформацию

"Наша задача — не просто восстановить, а осуществить самую масштабную экономическую трансформацию на континенте за последние десятилетия", — подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что будущая экономическая модель государства должна опираться на три ключевых направления: искоренение коррупции и обеспечение равных правил игры для бизнеса, формирование мощного промышленного ядра для укрепления обороноспособности и восстановления страны, а также развитие инновационной экономики, интегрированной в мировые рынки.

Отдельно Буданов обратил внимание на представленный в ходе заседания проект стратегии "Экономика будущего", над которым работает совместная команда ОП, правительства, компании McKinsey, Всемирного банка, международных экспертов и украинского бизнеса.

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"Это наш практический аналог плана Маршалла", — подчеркнул он.

Также Буданов отметил, что часть проблемных вопросов, озвученных предпринимателями во время предыдущего заседания Совета два месяца назад, уже удалось решить.

"Продолжаем устранять препятствия для эффективной работы украинской экономики", — отметил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявлял, что начало первого раунда переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз является важным шагом на пути евроинтеграции. По его словам, это подтверждает устойчивость Украины и необратимость ее европейского курса. Буданов также подчеркнул, что этот процесс имеет значение не только для политической интеграции, но и для укрепления безопасности и формирования общего европейского пространства безопасности.

Кроме того, Буданов заявил, что для прифронтовых территорий Украины готовится новое комплексное законодательство. По его словам, оно будет учитывать особые условия жизни и работы общин вблизи линии фронта. Также планируется создание межведомственной рабочей группы, которая разработает единый закон о специальном правовом статусе и функционировании прифронтовых территорий.