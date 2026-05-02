Главная Новости дня Кулеба: возмещений за уничтоженные россиянами авто пока не будет

Кулеба: возмещений за уничтоженные россиянами авто пока не будет

Дата публикации 2 мая 2026 10:51
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. Фото: Алексей Кулеба/Facebook

Возмещения средств за уничтоженные россиянами авто пока не будет. Сейчас у Украины не хватает средств для компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество граждан, что является первоочередной потребностью. Поэтому парламент должен найти способ, откуда получить эти средства.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Парламент должен найти источники для компенсаций за авто

"Мы видели, что депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект. Могу сказать, что с нашей стороны мы безусловно заинтересованы в том, чтобы любой человек, пострадавший от российской агрессии получил соответствующую компенсацию. На сегодняшний день проблема только в том, что у нас недостаточно финансирования для закрытия первоочередных потребностей. То есть компенсация за уничтоженное или разрушенное имущество", — сказал он.

В то же время Кулеба добавил, что если парламенту удастся найти источник дополнительного финансирования для возмещения уничтоженных автомобилей, то правительство будет работать в этом направлении.

"Мы как правительство, безусловно работаем в режиме приоритезации наших задач. И если парламент проголосует, мы безусловно будем это делать. Идея рабочая, но надо определиться с приоритезацией. Есть ли у нас средства на это, и кто будет покрывать эти потребности", — говорит министр.

Как писали Новини.LIVE, в результате войны в Украине 7,2 млн украинцев потеряли жилье. Пока что в стране недостаточно средств для комплексного обеспечения людей новыми квартирами и домами. Для этого нужно десятки триллионов гривен.

Также министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что в рамках программ по компенсациям уже более 450 тысяч семей получили жилье. Только на Киевщине восстановлено 25 тысяч объектов. Он поблагодарил международных партнеров и общины, которые также приложили усилия к этому.

компенсация восстановление война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
