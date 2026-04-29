Кулеба назвал громады ключом к восстановлению и стойкости Украины

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба считает, что громады являются основным ключом, который обеспечит восстановление и устойчивость Украины. Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина не только противостоит российской агрессии, но и выстраивает основу для будущего развития страны.

Об этом он заявил на Международном форуме сплоченности, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Кулеба о роли громад в восстановлении Украины

По словам Кулебы, именно люди являются центром решений и реализации восстановления Украины. Он отметил, что по состоянию на сейчас более 450 тысяч семей получили жилье в рамках программ по компенсациям. В частности, на Киевщине восстановлено более 25 тысяч объектов, что составляет более 70% от разрушенного.

"Мы не только страна в войне — мы государство, которое держится и думает о будущем. И это благодаря нашим Вооруженным силам и нашим людям", — отметил Кулеба.

Он добавил, что каждая область имеет свои достижения. Кулеба поблагодарил международных партнеров и громады, которые также приложили усилия, чтобы Украина прошла чрезвычайно сложный отопительный сезон.

"Сегодня громада — это не просто административная единица, а место силы Украины. Именно здесь, в обществе, рождается доверие к государству. Именно здесь люди чувствуют справедливость. И именно здесь начинается восстановление Украины", — отметил министр.

Планы реализации устойчивости

Алексей Кулеба отметил, что существует необходимость реализации планов устойчивости и усиления критической инфраструктуры. Это сделает государство готовым к любым сценариям.

"Сегодня наша готовность - это наша с вами безопасность. Особое внимание прифронтовым территориям, ведь они являются первой линией обороны европейских ценностей, достоинства и демократии", — отметил Кулеба.

Он добавил, что именно громады на востоке и севере Украины, в частности, Сумщина, Черниговщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье и другие области, находятся на грани зоны риска. Поэтому центральная власть, общество и международные партнеры должны быть едиными в ответе на военные вызовы.

Международное партнерство Украины

Министр развития громад и территорий Украины также добавил, что Украина продолжает расширять международную поддержку в восстановлении и развитии громад. Речь идет о сотрудничестве с правительствами стран-партнеров, международными организациями и финансовыми институтами.

"Только в прошлом году вместе с вами в громадах было реализовано более 200 проектов восстановления и обеспечено тысячи единиц энергооборудования. Сегодня мы выходим на новый качественный уровень международного партнерства громад. Украина уже становится полноценным партнером, который делает свой вклад в общее европейское пространство безопасности", — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что ценный опыт Украины становится важным ресурсом международного сотрудничества. Громады, по словам Кулебы, демонстрируют реальные модели выживания и развития в условиях войны.

