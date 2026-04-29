Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кулеба назвал громады ключом к восстановлению и стойкости Украины

Кулеба назвал громады ключом к восстановлению и стойкости Украины

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 15:14
Алексей Кулеба. Фото: Facebook/oleksiikuleba

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба считает, что громады являются основным ключом, который обеспечит восстановление и устойчивость Украины. Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина не только противостоит российской агрессии, но и выстраивает основу для будущего развития страны.

Об этом он заявил на Международном форуме сплоченности, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Кулеба о роли громад в восстановлении Украины

По словам Кулебы, именно люди являются центром решений и реализации восстановления Украины. Он отметил, что по состоянию на сейчас более 450 тысяч семей получили жилье в рамках программ по компенсациям. В частности, на Киевщине восстановлено более 25 тысяч объектов, что составляет более 70% от разрушенного.

"Мы не только страна в войне — мы государство, которое держится и думает о будущем. И это благодаря нашим Вооруженным силам и нашим людям", — отметил Кулеба.

Он добавил, что каждая область имеет свои достижения. Кулеба поблагодарил международных партнеров и громады, которые также приложили усилия, чтобы Украина прошла чрезвычайно сложный отопительный сезон.

"Сегодня громада — это не просто административная единица, а место силы Украины. Именно здесь, в обществе, рождается доверие к государству. Именно здесь люди чувствуют справедливость. И именно здесь начинается восстановление Украины", — отметил министр.

Планы реализации устойчивости

Алексей Кулеба отметил, что существует необходимость реализации планов устойчивости и усиления критической инфраструктуры. Это сделает государство готовым к любым сценариям.

"Сегодня наша готовность - это наша с вами безопасность. Особое внимание прифронтовым территориям, ведь они являются первой линией обороны европейских ценностей, достоинства и демократии", — отметил Кулеба.

Он добавил, что именно громады на востоке и севере Украины, в частности, Сумщина, Черниговщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье и другие области, находятся на грани зоны риска. Поэтому центральная власть, общество и международные партнеры должны быть едиными в ответе на военные вызовы.

Международное партнерство Украины

Министр развития громад и территорий Украины также добавил, что Украина продолжает расширять международную поддержку в восстановлении и развитии громад. Речь идет о сотрудничестве с правительствами стран-партнеров, международными организациями и финансовыми институтами.

"Только в прошлом году вместе с вами в громадах было реализовано более 200 проектов восстановления и обеспечено тысячи единиц энергооборудования. Сегодня мы выходим на новый качественный уровень международного партнерства громад. Украина уже становится полноценным партнером, который делает свой вклад в общее европейское пространство безопасности", — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что ценный опыт Украины становится важным ресурсом международного сотрудничества. Громады, по словам Кулебы, демонстрируют реальные модели выживания и развития в условиях войны.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в США состоялся форум CERAWeek. Во время мероприятия Украина представила план построения обновленной энергосистемы. Ожидается, что он будет направлен на более сильную защиту и устойчивость к атакам врага.

Также мы писали о том, что Всемирный банк оценил восстановление энергетики Украины в почти 91 млрд долларов. Для привлечения таких средств нужен, в частности, частный капитал.

Украина восстановление разрушения
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации