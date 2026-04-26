Главная Новости дня Шмыгаль: Кредит ЕС не пойдет на восстановление энергетики

Дата публикации 26 апреля 2026 16:14
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Средства из кредита от Европейского Союза не планируют направлять на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. На это нужно 5,4 млрд евро.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники, которые знакомы с направлением использования средств и подтвердил первый вице-пермьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после заседания Ukraine Energy Coordination Group в Киеве.

Деньги из кредита ЕС на восстановление энергетики

"На восстановление энергетики 17 млрд евро из кредита в этом году денег не будет", — сказал источник.

Сам Шмыгаль пояснил, что имеющихся кредитных ресурсов недостаточно для покрытия насущных потребностей отрасли. Украина ожидает первый транш большого пакета помощи от ЕС в пределах 90 млрд евро, из которых в этом году должно поступить 45 млрд евро. В то же время в государственный бюджет планируется направить 17 млрд евро, однако эти средства не закрывают дефицит в сфере энергетики.

По оценкам правительства, для восстановления энергосистемы необходимо не менее 5,4 млрд евро, и сейчас эти расходы остаются непокрытыми.

Министр также подчеркнул, что Украина продолжит взаимодействие с Министерством финансов для поиска дополнительных ресурсов. Отдельную ставку делают на Фонд поддержки энергетики Украины (Ukraine Energy Support Fund), который рассматривается как ключевой инструмент для привлечения средств.

Сейчас в фонд уже подано заявок примерно на 900 млн евро, а во время последних переговоров удалось дополнительно привлечь еще 100 млн евро от международных партнеров.

Правительство ожидает, что именно этот механизм станет одним из главных источников финансирования восстановления энергетической инфраструктуры и повышения ее устойчивости в условиях войны.

Как писали Новини.LIVE, 23 апреля Владимир Зеленский рассказал, что ЕС разблокировал 90 миллиардов евро помощи для Украины. По его словам, кредитные средства пойдут на вооружение и энергетическую безопасность.

В то же время Леся Забуранная рассказала, что Украина не будет возвращать эти средства, поскольку кредит привязан к репарациям РФ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
